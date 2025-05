Wesley Sneijder hint op bijzondere stap: 'Hoeven we niet lang op te wachten'

Hij hing zijn kicksen al een paar jaar geleden aan de wilgen, maar Wesley Sneijder lijkt klaar voor een nieuw hoofdstuk in de voetbalwereld. In gesprek met Sportnieuws.nl liet de recordinternational doorschemeren dat er iets op komst is. Zien we Sneijder binnenkort weer terug op het veld, maar dan in een andere rol?

Aanleiding voor het gesprek was het padeltoernooi bij Primos Padel in Beverwijk, waar tientallen oud-voetballers samenkwamen voor Stichting Zeldzame Ziektenfonds. Sneijder was één van de blikvangers, samen met onder anderen Rafael van der Vaart, Marco van Basten, Frank de Boer en Maarten Stekelenburg. De middenvelder met een uitstekende trap liet ook op de padelbaan zijn kunsten zien. Echter gooide een blessure aan zijn kuit roet in het eten.

Kritisch op Ajax en Farioli

Tussen de rally’s door nam Sneijder de tijd om met Sportnieuws.nl te praten. Daarbij kwam ook Ajax ter sprake. Het mislopen van de landstitel deed pijn bij de geboren Utrechter. "Absoluut. Maar niet vorige week. Dat was vrij logisch", doelt hij op de kleine kans van Ajax om op de slotdag alsnog kampioen te worden.

Volgens Sneijder was het spelbeeld van Ajax veelzeggend. "Ik zeg altijd: als je niet aan wilt vallen, kun je ook geen goal maken. Een tegenstander voelt zich dan oppermachtig worden. Die stijgt boven zichzelf uit, en zeker tegen Ajax", merkte hij op. Vooral trainer Francesco Farioli kreeg er stevig van langs. "Dat was het enige waar hij mee bezig was. Een eigen cv, een titel", klinkt Sneijder. "Ik denk dat zijn nieuwe club, zijn nieuwe stap, al veel eerder bekostigd was."

Trainersambities van Wesley Sneijder

Nadat Sneijder Erik ten Hag aanwees als droomkandidaat om Farioli op te volgen bij Ajax, ging het gesprek verder over zijn eigen trainersambities. Die blijken springlevend. "Dat komt er allemaal aan. Ik ben overal in gesprek", klonk de 134-voudig recordinternational van Oranje.

Op de vraag met wie precies, bleef Sneijder vaag. "Met een bond", liet hij weten. "Niet de Ierse. Maar dit is niet het moment om dat kenbaar te maken. Het blijft afwachten", sloot hij af met een glimlach. Dat er binnenkort duidelijkheid komt over Sneijders toekomst in het trainersgilde, lijkt in ieder geval wel zeker. "We hoeven niet lang op te wachten", benadrukte hij nog eens.

Bekijk hieronder het volledige interview met Wesley Sneijder

Eerste stappen als trainer en nieuwe liefde

Sinds zijn afscheid als profvoetballer in 2019 flirt Sneijder met een rol als trainer. Hij liep stage bij FC Utrecht, begon aan zijn trainersdiploma en was kort betrokken bij amateurclub DHSC. Als analist op televisie is hij zichtbaar op zijn gemak, maar dat is nooit het einddoel geweest. "Ik ben een man van de kleedkamer", zei hij eerder en dat gevoel lijkt nu sterker dan ooit.

Naast zijn professionele ambities lijkt Sneijder ook privé rust gevonden te hebben. Onlangs bevestigde hij zijn relatie met de 23-jarige Romy Lukassen. "Ik ben gelukkig, dat is wat telt", liet hij weten. Lukassen is actief op sociale media en woont deels in Utrecht. Het is Sneijders eerste officiële relatie sinds de breuk met Yolanthe Cabau.