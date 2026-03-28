Nu de Olympische Winterspelen lang en breed achter de rug zijn, is Anni Friesinger-Postma weer teruggekeerd naar huis in Salzburg. Daar gaat niet alles naar wens, want een gezinslid voelt zich niet lekker. Toch is de voormalig topschaatsster hoopvol.

De Duitse woont samen met haar dochters Josephine en Elisabeth, terwijl haar man en de vader van hun kinderen in Nederland woont. "Ondanks de grote afstand die ons vaak scheidt, delen we een diepe band: hij is niet alleen mijn partner, maar ook mijn zielsverwant", vertelde Friesinger onlangs in een interview met Bunte.

"Het werkt omdat het gewoon goed klikt en we er goed mee om kunnen gaan. We vertrouwen elkaar en hebben vanaf het begin geweten hoe het is om 'apart samen te leven'. We genieten van de kwaliteit van onze relatie, dus het maakt niet zoveel uit hoe vaak we elkaar zien", verklaarde ze destijds.

Kat van familie Postma-Friesinger ziek

Door de lange-afstandsrelatie zal Friesinger zich moeten bekommeren om de medische situatie in huis. Een van de katten is ziek, zo blijkt uit een post op Instagram. Die trapt het Duitse schaatsicoon haast poëtisch af: "Dieren voelen veranderingen en ons katje moest naar de dierenarts."

Friesinger omschrijft waar ze dat aan merkt. "Hij was al super knuffelig en zelfs heel lief voor zijn grote zes", aldus de drievoudig olympisch kampioene. "Alles komt goed", sluit ze hoopvol af.

Toekomst in Salzburg

Het gezin woont in Salzburg omdat de twee dochters erg goed zijn op het ijs. Niet net als vader Postma en moeder Friesinger bij het langebaanschaatsen, maar in het ijshockey. Ze spelen dan ook in de jeugd van Red Bull Salzburg.

"In de toekomst wil Ids ook vaker bij ons zijn", zei Friesinger in het eerder interview. "We zijn momenteel een huis aan het bouwen in Salzburg." De plek waar het onderkomen komt, laat zich al raden. "Op twee minuten van de ijsbaan. Waar anders?"