Anni Friesinger-Postma is al jarenlang getrouwd met de Nederlandse ex-topschaatser Ids Postma. Ze hebben ook twee dochters samen: Josephine en Elisabeth. Toch wonen de Duitse en Nederlander kilometers van elkaar vandaan. "In de toekomst wil Ids vaker bij ons zijn."

Friesinger en Postma leerden elkaar kennen via het schaatsen. Beiden waren actief in de mondiale top. De Nederlander won op de Winterspelen van 1998 in Nagano olympisch goud op de 1000 meter. Ook was er zilver voor hem op de 1500 meter. In Japan viel Friesinger ook al in de prijzen, met een bronzen plak op de 3000 meter.

Friesinger al jaren getrouwd

Haar grootste successen moesten daarna nog komen. In 2002 werd de Duitse voor het eerst olympisch kampioene, met een titel op de 1500 meter in Salt Lake City. Dat kunstje herhaalde ze in 2006 en 2010 met de Duitse ploegenachtervolging. In Vancouver was ze al getrouwd met Postma. Samen stapten ze in 2009 in het huwelijksbootje.

De twee hebben veel gemeen. "Ondanks de grote afstand die ons vaak scheidt, delen we een diepe band: hij is niet alleen mijn partner, maar ook mijn zielsverwant", zegt Friesinger-Postma tegen Bunte. "Dan zijn er natuurlijk onze twee dochters, maar ook buiten het gezin hebben we dingen gemeen. We zijn allebei zelfstandig ondernemer en carrièregericht. Alles organiseren kan soms een uitdaging zijn, maar we redden het prima."

Friesinger en Postma leven gescheiden

Opvallend is dus dat Postma in Nederland woont en Friesinger met haar dochters in het Oostenrijkse Salzburg. Tegenover het Duitse medium gaat ze daar dieper op in. "Het werkt omdat het gewoon goed klikt en we er goed mee om kunnen gaan. We vertrouwen elkaar en hebben vanaf het begin geweten hoe het is om 'apart samen te leven'. We genieten van de kwaliteit van onze relatie, dus het maakt niet zoveel uit hoe vaak we elkaar zien", verklaart Friesinger-Postma.

"We delen de mooie momenten in plaats van alleen maar naast elkaar te wonen", gaat de Duitse verder. "In de toekomst wil Ids ook vaker bij ons zijn. We zijn momenteel een huis aan het bouwen in Salzburg", onthult ze. De plek waar het onderkomen komt, laat zich al raden. "Op twee minuten van de ijsbaan. Waar anders?"

Analist op Winterspelen

Postma heeft een melkveehouderij in Deersum. Zijn vrouw was de afgelopen maand analiste namens de Duitse tak van Eurosport op de Winterspelen in Milaan.