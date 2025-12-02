Toptennisster Emma Raducanu zocht in tegenstelling tot veel collega's niet de zon op toen haar seizoen erop zat. De Britse koos ervoor om terug te keren naar haar thuis in Bromley (Londen) te gaan. Die periode deed de US Open-winnares van 2021 veel goed, al was er ook een beangstigend moment met paparazzi.

Raducanu kende een meer dan prima jaar, waarin ze van de 60e positie op de mondiale ranglijst steeg naar plek 29. Toch was het vuurtje op het einde van het seizoen aardig gedoofd, mede door een opeenstapeling van fysiek ongemak. Ze besloot dan ook midden in de Aziatische tour om het voor gezien te houden. Maar het werden niet de Malediven voor Raducanu, maar het grauwe Engeland.

Daar kroop ze de studieboeken in. Raducanu is bezig met Spaans- en Franse les. Ze heeft er naar eigen zeggen veel profijt van. "Het geeft me iets om mijn hersenen bezig te houden. Want ik denk dat ik geneigd ben om veel te overdenken, en mijn hersenen blijven ratelen als ik ze niets te denken geef."

Genoten van tijd in ouderlijk huis

Raducanu zegt in gesprek met Express dat ze bewust koos om in het Verenigd Koninkrijk te blijven, omdat ze gedurende het seizoen nauwelijks thuis is. Ze verbleef bij haar ouders. "Ik vond het heerlijk om gewoon in Bromley te zijn. Het doet me denken aan toen ik klein was. Het is dezelfde slaapkamer, alles is hetzelfde", aldus Raducanu, die zich onderdompelde in het normale leven.

Zo verplaatste ze zich net als veel mensen in Londen via de metro. "Het is een soort van ontspanningsmomentje voor mij", vertelt ze daarover. Dat ze herkend werd, doet haar weinig. "Als mensen me zien en naar me toe willen komen, dan is dat prima. Maar ik heb niet per se meer het gevoel dat ik me ergens voor verstop." Dat was anders begin 2025, toen Raducanu werd achtervolgd door een stalker en daarvoor vluchtte.

Beangstigend moment

"Wat me wel deed schrikken, was dat ik een foto van mezelf in Londen zag, en ik had de paparazzi niet gezien. Ik was met mijn twee beste vrienden. Het leek wel een roddelbladartikel waarin stond dat ik een nieuwe vriend had of zoiets. Maar het is letterlijk de broer van mijn beste vriendin", onthult ze.

"Ik was met de broer van mijn beste vriendin en we gingen naar de rugbywedstrijd. En natuurlijk hebben ze mijn beste vriendin eruit geknipt", legt Raducanu uit hoe de Britse tabloids werken. "Het waren alleen ik en die gast, en ik zag de paps gewoon niet. Dus dat is natuurlijk wel eng, als je denkt: Ik heb ze niet gezien. Hoe hebben ze deze foto gemaakt? Maar verder voel ik me goed, want er is altijd iemand die me beschermt."

Raducanu zit goed in haar vel

Ter voorbereiding van het nieuwe seizoen reist Raducanu af naar Spanje, om samen te werken met haar trainer Francisco Roig. De 23-jarige is blij met waar ze is op dit moment. "Ik denk dat ik aan het begin van het jaar een aantal zeer moeilijke periodes heb doorgemaakt, zowel op als naast de baan. Maar ik denk dat het me echt de kracht heeft geleerd om mezelf eruit te trekken. En ook wat ik moet doen om te voorkomen dat ik weer terugval."