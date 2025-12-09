Er gebeurt in de laatste maand van het jaar een hoop op sportgebied en dus zijn het ook voor Jutta Leerdam en Jake Paul drukke maanden. De topschaatsster en haar verloofde Amerikaan staan voor belangrijke wedstrijden. Leerdam moet zich zien te plaatsen voor de Olympische Spelen, Paul staat voor een ander gevecht. En daar zijn juist serieuze zorgen over.

Paul gaat namelijk weer de ring in. Op 19 december neemt hij het op tegen Anthony Joshua, de 36-jarige vechtsportlegende. In Miami wil de partner van Leerdam de meervoudig wereldkampioen, die al een tijdje niet heeft gevochten, verslaan. In aanloop naar het duel klinken er echter bezorgde geluiden uit de bokswereld.

Amir Khan is een van hen. De bokser laat zijn licht schijnen op het gevecht en kijkt met de nodige zorgen naar Paul. Hij is bang voor een flinke matpartij waar Paul misschien wel blijvende schade aan overhoudt. "Iemand als Jake Paul moet beschermd worden door zijn eigen team. Niemand helpt hem, naar mijn mening."

'Arme' Jake Paul

Uiteraard begrijpt hij in gesprek met The Sun dat er miljoenen op het spel staan, maar er wordt volgens hem niet genoeg nagedacht over de veiligheidsrisico's. "Denk er eens over na", waarschuwt hij. "Je kunt het leven van die arme man op het spel zetten en die ene klap kan altijd je leven veranderen. Laten we dus hopen dat hij heelhuids uit het gevecht komt, want we weten allemaal dat er in dit gevecht maar één winnaar is."

Over tien dagen wordt duidelijk wie er als winnaar uit de ring stapt. Khan heeft wel een vermoeden. "Niet om respectloos over te komen, maar Jake Paul heeft geen schijn van kans."

Blauw oog

De zorgen omtrent Paul waren er al, want de verloofde van Leerdam kampt met een blessure. Onlangs vescheen hij met een blauw oog in een video van de zeer beroemde streamer Adin Ross. Het was een souvenir van een potje sparren met een van 'de beste zwaargewichten ter wereld'. "Ik denk dat Lawrence Okolie dit heeft gedaan. Hij is 1.98 meter en een kleine 125 kilo", liet Paul weten. Online waren er de nodige fans die zich zorgen maakten over Paul. 'Stel je voor wat Joshua met zijn oog kon doen', was de algehele tendens.