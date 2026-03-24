Na de succesvolle Olympische Spelen nam Jutta Leerdam even de tijd om tot rust te komen. Zo werd de schaatstopper vorige week gespot in de sneeuw. Die beelden roepen bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As direct herinneringen op, vertellen ze in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast.

“Het schaatsseizoen zit erop! Het ijs is gesmolten. De banen zijn dicht en onze schaatsers zijn allemaal op vakantie!”, begint Van As. “We zien veel verschillende bestemmingen voorbijkomen. Zuid-Afrika, maar ook veel schaatsers die aan het skiën zijn.”

“Best grappig om te zien”, vervolgt ze. “Normaal gesproken zie je ze na het seizoen niet op wintersport gaan, maar dit is natuurlijk het einde van een olympisch seizoen. Ze hebben nu vier jaar de tijd om te herstellen, mocht er iets gebeuren.”

Hoog vult aan: “Leerdam is aan het skiën. Die vertelde dat ze de afgelopen twaalf jaar niet geskied heeft om blessures te voorkomen. Je slaat jezelf natuurlijk ook voor je kop als je geblesseerd terugkomt van skiën.”

Eigen ervaring

Daarna deelt Hoog een eigen ervaring uit haar topsporttijd. “Wij hadden dit ook als een soort ongeschreven regel: we mochten niet skiën. Niemand ging ook. Maar ik weet nog dat ik een half jaar voor de Olympische Spelen van Peking (2008) wél ging skiën." "Tricky", reageert Van As direct. Hoog gaat verder: "Ik heb toen maar drie dagen geskied van de zeven. Ik dacht: ik doe gewoon heel rustig aan."

Dat liep toch bijna mis. “Op een gegeven moment was er een heuveltje en toen schoot ik gewoon de lucht in. Mijn broers zeiden dat ze me in slowmotion zagen gaan: ‘oh nee, als dit maar goed gaat’. Toen heb ik de laatste dagen niet meer geskied.”

'Nooit meer geskied'

Na die vakantie was Hoog er klaar mee. “Het zou echt niet kunnen als ik met een gebroken been terug zou komen omdat ik even ben gaan skiën in een olympisch seizoen. Daarna heb ik nooit meer geskied, tot ik stopte.”

Van As herkent het risico. “Het is ook echt… Ik hoorde weer een verhaal dat iemand over een klein heuveltje ging en nu waarschijnlijk haar kruisband heeft gescheurd. Ze gaan niet eens hard. Meestal is het juist heel knullig. En het is ook zo druk op de pistes.”

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. Een mix van actualiteit en anekdotes uit hun topsportcarrière. In deze aflevering gaat het onder meer over het WK atletiek, de nieuwe WK-shirts van Adidas en valpartijen tijdens de Milaan-Sanremo. Beluister de podcast via je favoriete podcastapp of hieronder.