Topschaatsster Jutta Leerdam vertoont heel wat gelijkenissen met haar zussen. Zo hebben ze allemaal een groot aantal volgers op Instagram. Maar dat zorgt ook weleens voor verwarring. Een intiem onderonsje van de 19-jarige Beaudine leidde tot beschuldigingen aan het adres van de olympisch kampioene.

De 27-jarige Leerdam vierde afgelopen week vakantie met haar familie in het luxe wintersportoord Courchevel. Ter afsluiting deelde ze een compilatie van de trip in een TikTok-video. Maar dat zorgde voor wat verwarring onder haar volgers.

Gelijkenissen

Voor sommigen is het namelijk moeilijk om zussen Jutta, Merel en Beaudine uit elkaar te houden. De 29-jarige Merel volgde afgelopen week het voorbeeld van Leerdam door zich te verloven met haar vriend. Barry Enthoven vroeg haar op de besneeuwde Franse bergtoppen ten huwelijk en Merel zei volmondig 'ja'. Jutta verloofde zich een jaar eerder met Amerikaanse bokser en influencer Jake Paul.

Beaudine lijkt dan weer meer op haar schaatsende zus qua uiterlijk met haar lange blonde lokken. Zeker met een zonnebril op is ze amper te onderscheiden van haar oudere zus. Dat zorgde voor opmerkelijke reacties op de TikTok van de schaatskampioene.

Verwarring

Er werd namelijk een screenshot gemaakt van een moment waarin Beaudine aan het dansen is en haar vriend zijn armen om haar middel geslagen heeft. Daarbij wordt aangenomen dat het Jutta is. Een volger stuurt de foto in reactie op de TikTok van Leerdam en zegt: 'Zeg er wat van, Jake'. Die comment kreeg meer dan honderd likes. "Waar is Jake?", werd ook gereageerd.

Leerdam geeft snel opheldering over de situatie en mengt zich in de reacties onder haar video. "Dat is mijn kleine zusje Beaudine", aldus Jutta met een lachende emoji. Haar vriend hoeft zich dus nergens zorgen om te maken. Paul was overigens ook mee op vakantie met de familie Leerdam.

Olympische Spelen

De twee genoten na de Olympische Spelen in Milaan van hun vrije tijd samen. Leerdam won olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500. Ze besloot vervolgens haar seizoen te beëindigen en ondanks haar aanwijsplek niet deel te nemen aan de WK sprint. Ze vertrok naar Puerto Rico, de woonplaats van Paul.