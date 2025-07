Voor Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney zijn het spannende maanden, want het koppel is in verwachting van hun tweede kindje. De voetballer van FC Barcelona en zijn vrouw gingen tijdens de zomerstop dus voor één van de laatste keren op vakantie met zijn drietjes. Dat was volgens Kiemeney een geslaagde periode.

De Jong en Kiemeney hebben het er flink van genomen deze zomer en dat is goed te begrijpen. De voetballer plaatste zich met zijn club niet voor het WK voor clubs en had dus langer vrij dan een heleboel van zijn collega's. Volgend jaar is er waarschijnlijk weinig tijd voor vakantie vanwege het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten met het Nederlands elftal en dus moesten de zomerse dagen dit jaar goed besteed worden.

Het koppel trok eerst naar het zuiden van Frankrijk om in Saint Tropez van hun vrije tijd te genieten en in juli bezochten ze ook de Spaanse eilandengroep de Balearen. Het stel was onder meer te vinden op Formentera en Ibiza. Daar deelt de zwangere Kiemeney op haar Instagram een reeks foto's van. "Een warme zomeravond, half juli, jij en ik", schrijft ze bij haar bericht.

De Jong en Kiemeney genieten op een strand op Ibiza van een romantische zonsondergang. De voetballer van Barça ligt met zijn hoofd op de buik van zijn geliefde en misschien voelt hij daar wel iets trappen. Het koppel maakte eerder dit jaar bekend dat er een tweede kindje op komst is. Twee jaar geleden werden De Jong en Kiemeney de trotse ouders van zoontje Miles.

Nieuw seizoen staat voor de boeg

Voor De Jong is de vakantie inmiddels alweer voorbij, want hij stond donderdag op het veld. Met FC Barcelona speelde hij in Zuid-Korea een oefenwedstrijd tegen FC Seoul. Dat werd een groot spektakelstuk, want de Spaanse topclub won met maar liefst 7-3.

De Jong deed alleen de eerste helft mee. Het waren zijn eerste minuten van het seizoen. De middenvelder kwam voor het laatst in actie op 10 juni toen hij met het Nederlands elftal met 8-0 won van Malta.