Liverpool heeft zondag wederom dure punten verspeeld in de Premier League. In de cruciale wedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de strijd om Champions League-plekken werd het 1-1. 'The Reds' en oefenmeester Arne Slot werden na afloop niet gespaard door de Britse pers.

Lange tijd leek Liverpool op weg naar een 1-0 overwinning dankzij een fraaie vrije trap van Dominik Szoboszlai, maar in de slotfase ging het alsnog mis tegen degradatiekandidaat Tottenham Hotspur. In de negentigste minuut nam Richarlison de gelijkmaker voor zijn rekening: 1-1.

Slotfase

"Een late treffer van Richarlison leverde Tottenham een cruciaal punt op in de strijd tegen degradatie op en liet Liverpool na een rommelige wedstrijd gefrustreerd achter op Anfield", zo schrijft The Athletic. Volgens het medium is die wedstrijd opnieuw een voorbeeld van de problemen waar de kampioen van de Premier League dit seizoen al vaker mee kampt. Liverpool verspeelde namelijk al geregeld in de slotfase een goed resultaat.

Ook The Daily Mail ziet hoe het vaker misgaat voor Liverpool in de slotfase: "Deze film hebben we al eerder gezien."

Twijfels over Slot

Het lokale This is Anfield uitte na afloop grote twijfels over Slot. " Na een rampzalige avond tegen Galatasaray waren alle ogen gericht op Slot en hoe zijn team zou reageren. Hij, en zij, deden dat niet. Het was wederom een ​​onovertuigende dag voor Liverpool tegen de slechtste ploeg in de competitie, die al elf wedstrijden niet had gewonnen en zelfs geen volledige selectie kon opstellen", zo pende het medium op kritische wijze op.

"Meerdere spelers van de thuisploeg lieten zich na afloop moedeloos op het veld zakken, terwijl Arne Slot zichtbaar uitgeput opstond uit zijn stoel in de dug-out. Het was een bijzonder slechte dag, juist aan het begin van een cruciale week. Nu is het aan Liverpool om te voorkomen dat de situatie verder verslechtert. De spanning op Anfield loopt ondertussen steeds verder op", zo vervolgde het lokale medium.

Ook GOAL was zeer kritisch op het functioneren van de voormalig Feyenoord-trainer: " Gezien de vorm van Spurs is dit rampzalig."

Cruciale return

De ploeg van Arne Slot moet zich nu weer bij elkaar rapen voor de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray. In de heenwedstrijd werd met 1-0 verloren, dus moet Liverpool de return winnen als ze nog kans willen maken op een prijs dit seizoen.