Liverpool verloor zondag de derby van Manchester United en maakte vooral in de eerste helft een slechte indruk. De Engelse media zijn dan ook niet mals voor de ploeg van Arne Slot, met clubicoon Jamie Carragher voorop.

De oud-verdediger van Liverpool was als analist van Sky Sports aanwezig bij de wedstrijd en sprak zich uit over de ploeg waar hij meer dan 500 wedstrijden voor speelde. "Er is niks ergers dan in een team spelen waarin je denkt dat als je de bal maar hebt, je netjes speelt. Dat zijn de ploegen waar je graag tegen speelt om ze pijn te doen op de counter. Zodra het tempo omhooggaat, zijn ze vaak niet goed genoeg."

Kritiek op Slot

Daarbij richt Carragher zijn pijlen ook op Slot. "Hoe langer een manager blijft zitten, hoe meer je zijn stijl van voetbal gaat zien. Het wordt steeds technischer, dat kun je ook zien aan de spelers die hij gehaald heeft afgelopen zomer."

Dan wordt al gauw de vergelijking met zijn succesvolle voorganger gemaakt. "Het is anders dan onder Jürgen Klopp, wat begrijpelijk is. Iedereen heeft zijn eigen ideeën, maar we hebben nu te vaak deze wedstrijden gezien: slap en zwak."

Aantal doelpunten uit counters problematisch

Ook voormalig Liverpool-spits Daniel Sturridge kijkt naar de trainer van Liverpool na een matig seizoen. "Voor mij is het problematisch hoeveel doelpunten ze tegen krijgen uit counters. Er is gewoon geen identiteit. Ze willen naar de identiteit van Slot toe, maar ik heb geen idee wat dat zou moeten zijn."

'Wierpen hun vruchten af'

The Athletic spaarde Slot enigszins na de nederlaag, door te stellen dat de Nederlandse manager 'weinig opties had vanaf de bank' vanwege de blessures van Alexander Isak, Mohamed Salah en Hugo Ekitiké. Bovendien concludeerde het medium dat 'de tactische aanpassingen die Slot in de rust doorvoerde, hun vruchten afwierpen'.

Champions League

Door de nederlaag blijft Liverpool steken op 58 punten na 35 wedstrijden. Aston Villa heeft evenveel punten als The Reds maar heeft nog een wedstrijd achter de hand. Bournemouth, de nummer zes van de Premier League staat zes punten achter Liverpool en kan dus over de ploeg van Slot heen. Er zijn nog drie wedstrijden te spelen in de Engelse topcompetitie.