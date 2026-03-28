Liverpool-trainer Arne Slot heeft zich niet geliefd gemaakt bij de bondscoach van Hongarije. De Nederlander deed een oproep om zijn spelers te sparen tijdens de interlandperiode.

Bondscoach Marco Rossi van Hongarije is niet blij met die uitspraken. "Ik denk dat de spelers meer behoefte hebben aan rust dan de trainer", zei Slot recent tegen Match of the Day. "Maar helaas moeten ze gewoon blijven doorspelen."

"Laten we hopen dat de bondscoaches begrijpen dat veel spelers bij Liverpool al heel wat minuten hebben gemaakt", riep hij vervolgens op. "Laten we hopen dat we bondscoaches hebben die hen niet 180 minuten laten spelen in twee wedstrijden."

Rossi is niet blij met die woorden. Hij heeft Liverpool-speler Dominik Szoboszlai hard nodig voor zijn ploeg. De Hongaar is aanvoerder van het nationale team, dat zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd speelt tegen Slovenië en dinsdag tegen Griekenland.

'Nog nooit persoonlijk gesproken'

"Ik heb Slot nog nooit persoonlijk gesproken", sprak de Italiaanse coach tegen de Hongaarse krant Magyar Hírlap. "Ik heb ook nooit iets te zeggen gehad over zijn beslissingen, zoals het opstellen van Dominik als rechtsback. Ik verwacht dat hij zich ook niet met mijn werk bemoeit."

"Als Dominik rust wil nemen, zou ik hem dat natuurlijk toestaan", zegt Rossi. "Maar we weten dat hij de aanvoerder van de nationale ploeg is. Hongarije heeft zijn prioriteit. Het belangrijkste voor ons is om goed te spelen in deze twee wedstrijden."

Virgil van Dijk

Liverpool-verdediger Virgil van Dijk heeft als aanvoerder van het Nederlands elftal vrijdag ook al 90 minuten gespeeld. Hij was in het oefenduel met Noorwegen ook verantwoordelijk voor het eerste doelpunt van Oranje. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman won met 2-1 in de Johan Cruijff Arena. Tijjani Reijnders maakte de winnende goal.