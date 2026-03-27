Het Nederlands elftal won vrijdagavond van Noorwegen (2-1) en dus was aanvoerder Virgil van Dijk redelijk tevreden. Na afloop analyseerde hij de wedstrijd, maar viel vooral een opmerking over het Nederlandse publiek op.

Nederland kwam op achterstand, maar vocht zich keurig terug naar een overwinning. Die kwam tot stand door goals van Van Dijk en Tijjani Reijnders. Eerstgenoemde weet bij de NOS wel welke conclusie Oranje kan trekken na de tamme oefenpot. "Dat we nog steeds werk aan de winkel hebben."

Terechte overwinning volgens Van Dijk

Het druk zetten ging niet altijd even goed en daarnaast bloedde het duel ook wel flink dood. Toch was de uitslag volgens Van Dijk wel terecht. "Je wint, voor mijn gevoel, verdient en we gaan weer door."

Aan het eind van het interview wordt door verslaggever Jeroen Stekelenburg gevraagd of 'Nederland weer een stapje dichter bij de wereldtitel is gekomen'. Daar denkt Van Dijk even over na, maar dan volgt er een positief antwoord. "Ik heb er heel veel vertrouwen in. Ik heb het geloof en hoop dat heel Nederland zal manifesteren dat wij, samen met het volk, iets heel moois kunnen neerzetten."

Opvallend antwoord over sfeer

De sfeer was in de Johan Cruijff ArenA in orde. Als Van Dijk dat hoort, moet hij stiekem een beetje lachen. "Ja maar, het is Oranje. Kom op zeg, dat mag wel toch? We nemen het niet voor leif, maar support is heel belangrijk voor ons. Dat hebben we zeker nodig, ook in Amerika."

Dinsdag speelt Nederland nog een oefenduel, dan in Eindhoven tegen Ecuador. Van Dijk zit dan ook bij de selectie, zo gaf hij aan. Of de aanvoerder dan wéér in actie komt is afwachten.