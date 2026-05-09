Het nieuws dat Dick Advocaat toch niet terugkeert als bondscoach van Curaçao heeft voor een kleine aardschok gezorgd op het Caribische eiland. Zaterdag is het Corendon, één van de hoofdsponsoren, dat groot nieuws naar buiten brengt als reactie op de bestuurlijke beslissing. De problemen stapelen zich op voor Curaçao, zo vlak voor het WK.

Er leek even sprake te zijn van een terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach van Curaçao. Nadat hij besloot te vertrekken, in verband met de gezondheid van zijn dochter, nam Fred Rutten zijn taken over. Maar nu het weer iets beter gaat met zijn dochter, lonkte een rentree op het WK. Maar de directie van het Caribische eiland besloot, tot onvrede van spelers en fans, dat Advocaat niet zou terugkeren. Dat heeft zaterdag nog meer vervelende gevolgen gekregen.

'Man van mijn woord'

Hoofdsponsor Corendon zette de afgelopen maanden volop in op Advocaat, en zijn rechterhand Cor Pot, als boegbeelden van de reisorganisatie. Na de historische plaatsing voor het WK werd de naam zelfs voor even omgedoopt tot 'CorenDick'. Doordat het bestuur op Curaçao nu heeft besloten hem niet terug te nemen, besluit ook de hoofdsponsor om de deuren op het eiland achter zich dicht te trekken.

Topman Atilay Uslu van de vakantiegigant heeft bekend gemaakt dat het bedrijf na afloop van het mondiale eindtoernooi zal stoppen als sponsor van de voetbalbond. Ze zijn het niet eens met de beslissing van de bond om Advocaat thuis te laten. Wel blijft het bedrijf de reeds gemaakte afspraken trouw. "Ik ben een man van mijn woord", vertelde Uslu daarover aan het Curaçaose medium Extra.

Problemen stapelen zich op

Het nieuws valt als een bom op het eiland, dat de afgelopen weken toch al met veel problemen te maken kreeg. De twee wedstrijden onder leiding van Rutten werden kansloos verloren van China en Australië, waardoor de verwachtingen voor het WK op dit moment vrij laag zijn. In Noord-Amerika zit het eiland in een poule met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador.

Onlangs was 'De Kleine Generaal' nog samen met international Juninho Bacunha van The Blue Wave om een speciale WK-munt te slaan. De spelers lopen dus nog altijd weg met de 78-jarige Advocaat. Maar van een rentree zal nu niks meer komen, waardoor Curaçao na de zomer op zoek moet naar een nieuwe sponsor.

