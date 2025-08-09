De eerste Supercups zijn gespeeld, de bal rolt weer: ook op de Nederlandse velden. En waar de teams op stoom raken, zijn de commerciële afdelingen juist net klaar. Voor nu dan. Want het ‘verkopen’ van het shirt is toch wel het commerciële pronkstuk van de club en moet voor de start van de competitie op orde zijn.

Maar wie denkt dat dat nog een simpele plek is voor een logo tegen betaling, zit vast in seizoen 2003. Het moderne shirtsponsoring-landschap draait allang niet meer om ruimte, maar om verhaal én slimme manieren om de waarde te optimaliseren. Scoren doe je immers niet alleen op het veld… Laten we een rondje maken langs onze velden!

Het Brainport-model

Neem PSV. Daar is het Brainport-model inmiddels een klassieker in de sportmarketing. Geen hoofdsponsor, maar een gedeeld concept waar bedrijven als ASML, Jumbo, Philips en VDL zich gezamenlijk onder scharen. Niet zomaar een verzamelnaam, maar een positionering die PSV koppelt aan de economische motor van de regio. Het shirt is hier geen etalage, maar een uithangbord van samenwerking. In binnen- en buiteland!

Meer dan mannenvoetbal

Hetzelfde PSV laat zien dat shirtsponsoring ook buiten het eerste mannenelftal strategisch kan worden ingezet. Sinds kort prijkt Fe+male Tech Heroes op het shirt van PSV Vrouwen. Geen commerciële partij, maar een initiatief van de High Tech Campus Eindhoven dat vrouwen in technologie zichtbaar maakt. De club stelt bewust haar shirt beschikbaar om een maatschappelijk thema te versterken en maakt daarmee een krachtig statement. Dit natuurlijk met enkele aansprekende merken. Zo wordt een sponsorplek niet sec een verkoopinstrument, maar een podium voor vooruitgang.

Een leeg maar vol shirt in Tilburg

Willem II speelt dit seizoen zonder shirtreclame, maar met toch achttien partners verbonden. Onder het concept Leeuwenmoed verenigden bedrijven als Interpolis, Rabobank en Efteling zich in een meerjarige shirtsponsoring zonder zichtbaarheid. Het shirt blijft leeg, maar staat bol van betekenis. Geen logo’s, wel échtheid, verbondenheid en lef. En het Tilburgse bedrijfsleven verbindt zich op deze manier sterker dan ooit.

Radio comeback?

En ineens is er een nieuwe strijd losgebarsten: die om de radioluisteraar. De zender JOE sloot zich als music partner aan bij zowel PSV als Feyenoord. Op de mouw van het shirt, maar ook in het stadion en via campagnes buiten het veld. Bij Telstar is het nog uitgesprokener: daar staat Radio Veronica pontificaal op het shirt en de broek. Het laat zien hoe merken met emotionele waarde muziek, geluid, herinnering steeds vaker kiezen voor voetbal om hun verhaal te laden.

Van jongensdroom naar werkelijkheid

En dan lees je dat Flemming deze week zijn jongensdroom waarmaakt. Niet door de wedstrijd van Feyenoord tegen Fenerbahçe te bekijken vanuit een hospitalitydeck in de Kuip, maar door zich als mouwsponsor aan FC Den Bosch te verbinden. De naam Flemming was afgelopen seizoen al te zien op de reclameborden van de club en nu doet hij daar een schepje bovenop. Niet alleen om zijn naam bekender te maken, maar om als geboren en getogen Bosschenaar, iets terug te doen voor de stad en de club, die al zo diep in zijn hart zit.

Arnhem achter Vitesse

Op het moment van schrijven is het nog gissen of Vitesse dit weekend begint in de Keuken Kampioen Divisie. Als ze dit doen, dan met meer dan tachtig sponsoren op de rug, maar je ziet er geen een. In plaats van een logo prijkt de tekst ‘Arnhem achter Vitesse’ op het shirt. De club bundelde tientallen partners onder één boodschap. Voor budget, maar ook om de regionale (zakelijke!) impact van de club te tonen.

Venlo.fit als maatschappelijke sponsor

VVV-Venlo ‘werkt’ met Venlo.fit geen nieuw commercieel merk, maar een initiatief van bedrijven en gemeente om gezondheid in de regio te stimuleren. De naam staat op het shirt, maar de boodschap is breder. Focus op vitaliteit, want dan wint iedereen: van supporter tot sponsor.

Mocht je na al deze creatieve concepten toch behoefte hebben om ouderwets logo plakken te bewonderen: google dan even het nieuwe tenue van het Oostenrijkse TSV Hartberg..

Elke twee weken schrijft sportmarketeer Niko Moreno Ruiz voor Sportnieuws.nl over de commerciële (rand)zaken in de sport. Zelf is hij mede-eigenaar van Touché Sportmarketing en contentbureau Box to Box.