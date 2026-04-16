NEC speelt zondag de zesde bekerfinale in de clubgeschiedenis. De opbrengst van de vorige vijf? Alleen maar nederlagen. Aan routinier Bram Nuytinck van de Nijmeegse club en zijn teamgenoten de taak om daar een einde aan te brengen tegen AZ in De Kuip. Het zou voor hem iets bijzonders betekenen.

Voor routinier Bram Nuytinck (35) zou het behalen van Europees voetbal met NEC zijn carrière "heel compleet" maken. Dat zei de ervaren verdediger donderdag in het Goffertstadion tegen het ANP in aanloop naar de bekerfinale tegen AZ van zondag. "Europees halen is het ultieme doel", zei Nuytinck. "Dat hebben alle jongens die terugkomen naar NEC."

'Gigantisch'

Als jeugdspeler zat hij op de tribune toen NEC in het seizoen 2008/2009 voor het laatst Europees voetbal speelde. "De intensiteit van de supporters, de euforie, dat herinner je je zo goed. Die wedstrijd tegen Udinese, gigantisch", herinnert Nuytinck zich. NEC versloeg Udinese, de latere club van Nuytinck, met 2-0.

'In mijn auto geplakt'

"Toen ik terugkwam, schreef ik mijn doelstellingen op een papiertje. Die heb ik in mijn auto geplakt, zodat ik ze elke dag zag", zei Nuytinck. Op het lijstje stonden inmiddels behaalde doelstellingen als uit van Vitesse winnen en ieder jaar de play-offs bereiken. Maar Europees voetbal was het hoogste doel. "Als kleine jongen wilde ik dat altijd behalen; als dat kan is dat voor mijn carrière wel echt fantastisch."

Stoppen of doorgaan?

Nuytinck keerde recent terug van een kruisbandblessure, die hij een jaar geleden opliep. "Het gaat heel goed, ik voel me echt sterk. Ik ben op leeftijd, maar ik voel me echt nog jong." Het is nog onduidelijk of de routinier, die een aflopend contract heeft, volgend jaar nog in Nijmegen speelt. "Ik heb aangegeven dat ik absoluut niet wil stoppen. Ik zou graag willen doorgaan bij NEC. Is het niet bij NEC, dan ga ik ergens anders verder."

Dirk Proper

Niet alleen voor routinier Nuytinck, ook voor jongeling Dirk Proper zou bekerwinst iets bijzonders betekenen. Hij maakte zes jaar geleden zijn debuut voor de club, toen die nog in de Keuken Kampioen Divisie actief was. "Ik moet zeggen dat het wel echt heel hard is gegaan", zei Proper. "Als ik kijk naar hoeveel er in deze club is ontwikkeld in de afgelopen zes jaar, is dat echt een wereld van verschil." Die ambitie heeft tot nu toe geleid tot een plek in de bekerfinale en plek 3 in de Eredivisie. NEC maakt dus op twee manieren kans op Europees voetbal. "Je hoopt gewoon dat we dat aan de club kunnen geven", zei Proper.