Het laatste woord over het pijnlijke incident met Noa Lang tijdens het Champions League-duel tussen Galatasaray en Liverpool is bepaald nog niet gezegd. De Turkse club van de Oranje-international eist compensatie en ook de Europese voetbalbond UEFA start een onderzoek.

Lang kwam in de kwartfinalewedstrijd tussen Galatasaray en Liverpool (4-0 voor Liverpool) in botsing met de boarding langs het veld van Anfield. De aanvaller van de Turkse club schreeuwde het uit en verschillende spelers liepen gelijk naar hem toe. Dominik Szoboszlai en Virgil van Dijk konden bijna niet kijken naar de nare duimblessure die Lang had opgelopen. Al vrij snel werd duidelijk dat de aanvaller onder het mes moest en die operatie is inmiddels goed verlopen, waardoor Lang aan zijn revalidatie kan beginnen.

Lang heeft bij Galatasaray een maatje waarmee hij zich op zijn revalidatie kan storten. Ook spits en topscorer Victor Osimhen liep een blessure aan zijn hand op en zit net als de Oranje-international met een arm in het verband. De twee deelden op hun Instagram beelden van een FaceTime-gesprek en noemen elkaar 'tweelingbroers' vanwege de vergelijkbare blessures.

Statement van de UEFA

Vanuit de UEFA is er inmiddels een statement naar buiten gekomen naar aanleiding van de blessure van Noa Lang. "De UEFA heeft de omstandigheden bekeken aangaande het onfortuinlijke incident van Galatasaray-speler Noa Lang. Wij gaan de situatie naast het veld, inclusief de LED-boarding de aankomende wedstrijden grondig checken op potentiële vergelijkbare risico's. Indien nodig zullen we de club vragen gepaste actie te ondernemen. Wij wensen Noa Lang een snel en goed herstel", vertelt de bond tegenover The New York Times.

Klacht Galatasaray

De bond bracht dit statement naar buiten nadat Galatasaray officieel een klacht in had gediend. Dat vertelde de clubleiding tegenover de Turkse media. Galatasaray diende een klacht in om de UEFA het salaris van Lang te laten betalen. Volgens de Turkse club is de bond verantwoordelijk voor zijn blessure. De club is extra zuur omdat Lang maar tot de zomer wordt gehuurd van Napoli en mogelijk dus wedstrijden mist voor de Turken. Het is nog niet bekend hoe lang de buitenspeler afwezig is.