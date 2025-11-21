26 jaar, dan is een voetballer normaal gesproken in de kracht van zijn leven. Maar voor de Belgische verdediger Zinho Vanheusden houdt zijn profloopbaan op. De voormalig speler van onder meer AZ is het knokken tegen blessures beu en wil zijn lichaam met het oog op de toekomst niet nog meer beschadigen.

Vanheusden liep bij het Spaanse Marbella voor de derde keer een zware knieblessure op. "Met verdriet, maar vooral met trots kijk ik terug", schrijft hij op Instagram.

"Blessures, operaties, injecties en medicatie. Ik heb alles gegeven om terug te keren, maar elke keer werd het moeilijker", vertelt Vanheusden.

Pijn

Hij vervolgt: "Ik zocht constant naar mijn niveau, speelde te vaak door met pijn en leefde na elke training of wedstrijd in onzekerheid over hoe mijn lichaam de volgende dag zou reageren. Ik bleef vechten om de speler te zijn die ik wilde zijn, maar steeds kwam er een nieuw gevecht. In mijn hart zal ik altijd voetballer willen blijven, maar mijn lichaam zegt al een tijdje dat het genoeg is geweest. En daarom neem ik deze beslissing. Ik wil in mijn leven nog zonder pijn kunnen lopen, kunnen spelen met mijn zoon en genieten van het leven met mijn familie."

Inter

In het seizoen 2023-2024 kwam hij nog in 21 competitiewedstrijden in actie voor Standard Luik. Het seizoen erna was er, inmiddels bij KV Mechelen, erg weinig speeltijd voor de verdediger. En dat terwijl het zo veelbelovend begon met de in Hasselt geboren speler. Hij kwam op jonge leeftijd terecht bij Inter en hij doorliep vanaf de Onder 16 diverse jeugdteams van België. In oktober 2020 debuteerde hij voor de Rode Duivels, in een vriendschappelijk duel tegen Ivoorkust. Het bleef bij die ene cap.

'Mijn hart'

Ik weet niet hoe het zal zijn om zonder voetbal op te staan, maar dat ga ik nu ontdekken."