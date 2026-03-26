Turkije heeft de eerste van twee wedstrijden in de play-offs voor het WK voetbal overleefd. De Turken wonnen met 1-0 van Roemenië, waardoor het land nog één stap is verwijderd van plaatsing voor het eindtoernooi van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Daar dankte Turkije een in Nederland geboren speler voor.

De Turken eindigden tijdens de WK-kwalificatie als tweede achter de ijzersterke Spanjaarden in een poule met onder andere Georgië en Bulgarije. Van die laatste twee landen werd zowel uit als thuis gewonnen. Spanje werd thuis nog op een gelijkspel gehouden, maar uit ging het helemaal mis. Toen verloor Turkije met 6-0 van de Spanjaarden, waardoor de ploeg van Vincenzo Montella zich moest melden in de play-offs om WK-deelname af te dwingen.

In de eerste halve finale trof Turkije Roemenië. Dat land werd door Nederland nog met 3-0 verslagen en uitgeschakeld op het meest recente EK in Duitsland. Bij de Roemenen stond er één bekende naam in de aanval: PSV-buitenspeler Dennis Man mocht starten. Bij de Turken was er een basisplek voor de in Arnhem geboren Ferdi Kadioglu. De Haarlemmer Orkun Kökçü zat op de bank.

Kadioglu reddende engel

Het eerste bedrijf tussen de Turken en de Roemenen was geen helft om over naar huis te schrijven. Turkije creëerde nog de meeste kansen, maar een echt grote mogelijkheid kwam er niet. Anders was dat in de tweede helft. Toen wist Turkije de tegenstander al snel te overrompelen en het openingsdoelpunt te maken. Kadioglu maakte de treffer op aangeven van Real Madrid-ster Arda Güler. Turkije ging nog door voor een tweede goal, maar die viel niet meer. Daarmee bleek de goal van de in Nederland geboren Kadioglu goud waard voor de WK-aspiraties van de Turken.

Arda Güler'in harika pası ve Ferdi Kadıoğlu'nun zarif dokunuşuyla öne geçiyor.#TURvROM #millitakım #BizimÇocuklar pic.twitter.com/UVEbwDYs70 — Kasabadaki Yabancı (@turkcedusunuyor) March 26, 2026

Allesbeslissende finale

Daarmee maakt Turkije nog kans op een van de vier WK-tickets die via de play-offs te verdienen zijn. De ploeg van Montella neemt het in de allesbeslissende finale op tegen Slowakije of Kosovo. Die twee landen gaan later op de avond bepalen wie de andere finaleplek krijgt. Op 31 maart zal Turkije tegen een van die twee landen om een rechtstreeks ticket voor het WK spelen. De winnaar van die finale komt dan in een poule met de Verenigde Staten, Australië en Paraguay op het WK.