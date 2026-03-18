De acht kwartfinalisten van de UEFA Champions League zijn bekend. Woensdagavond voegden vier ploegen zich bij de teams die zich dinsdag al plaatsten. Dat waren FC Barcelona, Liverpool, Bayern München en Atlético Madrid.

Dinsdagavond stonden de eerste achtste finales op het programma. Real Madrid en Paris Saint-Germain stonden na het heenduel al met anderhalf been in de kwartfinales. Beide ploegen maakten in de return ook geen fout. Dat deed Bodø/Glimt wel. De Noren waren bezig voetbalgeschiedenis te schrijven, maar tegen Sporting CP kwam er een abrupt einde aan het sprookje - ondanks een 3-0 overwinning in Noorwegen. De vierde ploeg die zich plaatste was Arsenal.

FC Barcelona maakt er voetbalshow van

De Champions League-avond wordt afgetrapt door FC Barcelona en Newcastle United. Het heenduel in Engeland eindigde in 1-1 door een laat doelpunt van Lamine Yamal. De Spaanse superster benutte in minuut 96 een strafschop. Vier minuten voor tijd had Harvey Barnes zijn ploeg nog op voorsprong gezet. Hoe eindigt de return?

In Spanje vielen in 15 minuten al evenveel goals als een week eerder. Raphinha zette Barcelona op voorsprong, waarna Anthony Elanga gelijk maakte. Na doelpunten van Marc Bernal en opnieuw Elanga stond het na een half uur zelfs al 2-2. Voor rust benutte Lamine Yamal nog een op aanraden van de VAR-gegeven penalty. Na de onderbreking maakte de thuisploeg nog gehakt van Newcastle. Raphinha was uiteindelijk goed voor twee goals en twee assists.

Liverpool zorgt voor spektakel

Arne Slot voelt de druk alleen maar toenemen in Liverpool. In de competitie zijn de resultaten niet naar behoren, dus lijkt de snelste weg naar succes het winnen van de Champions League. Toch stond de druk er vol op woensdagavond tegen Galatasaray. De heenwedstrijd in Istanboel eindigde in 1-0 door een goal van Mario Lemina. Eerder in de competitiefase won Gala ook al met 1-0 van Liverpool

Maar Liverpool rechtte de rug op eigen terrein. Vanaf begin tot eind waren ze heer en meester. Dominik Szoboszlai was verantwoordelijk voor de openingstreffer; hij benutte een ingestudeerde corner. Na de pauze ging het hard met goals van Hugo Ekitiké, Ryan Gravenberch en Mo Salah. De avond eindigde met een afschuwelijk moment. Noa Lang raakte op het oog zwaar geblesseerd aan zijn duim.

Bayern München scoort er 10

Bayern München moest zwaar door het ijs zakken en bij Atalanta moest alles lukken wilde dit duel nog spannend worden. In Italië won de Duitse grootmacht met liefst 6-1. Daar kwamen er in Duitsland nog vier bovenop, waardoor Bayern op 10 eindigde.

Atlético Madrid door, Xavi Simons scoort tweemaal

Nog een tweeluik wat beslist was op voorhand. In Spanje won Atlético Madrid met 5-2 van het geplaagde Tottenham Hotspur. Na een kwartier spelen stond het al 3-0, waarna de trainer van Spurs ingreep en de keeper naar de kant haalde. De score werd nog iets draaglijker gemaakt, maar Atlético Madrid was al bijna zeker van de kwartfinales.

Toch deed Tottenham Hotspur er alles aan om het tij te keren. Het kwam via Randal Kolo Muani ook op voorsprong. Na rust maakte Julian Alvarez echter direct gelijk. Xavi Simons bracht met de 2-1 weer wat hoop, alleen een kwartier voor tijd kopte oud-Feyenoorder David Hancko dat aan diggelen. Simons benutte in het slot nog wel een strafschop, waardoor Tottenham won en in de moeizame tijd toch wat vertrouwen tankte.