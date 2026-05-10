De emoties lopen bij El Clasico vaak al hoog op, maar zondag al helemaal. FC Barcelona kan namelijk landskampioen worden tegen de aartsrivaal en dus zijn alle fans van de thuisclub extra gespannen. Het ging daardoor mis bij het bekogelen van de spelersbussen, want niet alleen die van Real Madrid werd geraakt.

Bizarre taferelen voor de kraker tussen FC Barcelona en Real Madrid: bij aankomst van de spelersbussen bij Camp Nou, de thuisbasis van de Catalanen, werden beide voertuigen bekogeld met voorwerpen, zo melden Spaanse media.

Per ongeluk

Te midden van de euforische sfeer, rookbommen en fakkels rond het stadion, begonnen enkele supporters voorwerpen naar de bussen te gooien. Dat de bus van Real Madrid het doelwit was, is geen verrassing. Maar tot ieders verbazing werd ook de bus van de Catalanen bekogeld. Vermoedelijk waren de Barcelona-fans verward door het slechte zicht, veroorzaakt door de rook van de fakkels, en reageerden ze verkeerd toen hun eigen teambus passeerde.

Even later arriveerde de bus van Real Madrid, die eveneens het doelwit werd van een regen aan voorwerpen. Er zijn geen meldingen van ernstige incidenten of gewonden, afgezien van wat materiële schade aan de voertuigen. Eén van de ramen van de bus van 'Los Blancos' brak bijna.

Voor Barça is het om meerdere redenen een beladen duel. De club van Frenkie de Jong is kampioen van Spanje als het niet verliest en steunt daarmee ook nog eens trainer Hansi Flick. De Duitse topcoach verloor zondagochtend zijn vader, maar zit wel op de bank. Daarnaast kan het de aartsrivaal dieper in het moeras duwen. Bij Real Madrid rommelt het namelijk al weken flink sinds alle prijzen uit zicht zijn in Spanje en Europa. Afgelopen week ontstonden er meerdere ruzies tussen ploeggenoten van trainer Alvaro Arbeloa.

