Memphis Depay heeft een stap in de goede richting gezet in het herstel van zijn slepende dijbeenblessure. De tijd dringt voor de aanvaller van Corinthians om het WK voetbal met Oranje te halen. Maar woensdag was er goed nieuws vanuit de club.

Depay heeft weer een volledige groepstraining meegedaan bij Corinthians. Dat meldt de Braziliaanse club op de eigen website. De aanvaller raakte op 23 maart geblesseerd aan zijn dijbeen en miste daarna veertien wedstrijden voor Corinthians.

Hij ontbreekt vrijdag nog wel in de selectie voor het duel met Peñarol in de Copa Libertadores. Volgens bronnen rond de club wordt er 'bewust geen risico genomen' in deze fase van zijn revalidatie richting het WK.

Zijn laatste kans op speelminuten voordat bondscoach Ronald Koeman zijn selectie voor het eindtoernooi bekendmaakt is op zondag 24 mei. Dan speelt Corinthians tegen Clube Atlético Mineiro in de competitie. Er staan ook nog wedstrijden gepland op 28 en 30 mei.

WK-selectie

De selectie van Nederland wordt op 27 mei definitief onthuld door Koeman. Hij heeft Memphis er graag bij op het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, maar dan moet hij wel aan spelen toekomen.

"De kans dat Mephis erbij zit, is aanwezig", zei de bondscoach in de talkshow Rondo. "Hij heeft nog drie wedstrijden tot aan het moment dat we bij elkaar komen. Dan moet hij minuten gaan maken in die wedstrijden."

Mocht Memphis het WK niet halen, dan zijn er andere opties in de spits. Brian Brobbey (Sunderland), Wout Weghorst (Ajax) en vooral Donyell Malen (AS Roma) zijn de belangrijkste gegadigden voor die positie.

WK voetbal

Oranje speelt in de groepsfase van het WK het eerste duel tegen Japan op 14 juni. De andere tegenstanders zijn Zweden en Tunesië.

