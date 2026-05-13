Met het plotselinge vertrek van bondscoach Fred Rutten en de terugkeer van Dick Advocaat, was WK-ganger Curaçao de afgelopen dagen in rep en roer. Na de opmerkelijke soap spreekt aanvoerder Leandro Bacuna zich er voor het eerst over uit. "Niemand heeft gezegd dat we niet achter Fred hebben gestaan."

Dat Dick Advocaat weer terug is als bondscoach van Curaçao, heeft veel voetbalfans erg gelukkig gemaakt. Maar de manier waarop - Fred Rutten zou bijna gedwongen zijn te vertrekken - verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Ook werd er gesuggereerd dat de spelers Rutten liever kwijt dan rijk waren. Maar daar klopt volgens aanvoerder Leandro Bacuna niks van.

'Hebben wij nooit gezegd'

"Ik wil dit wel even rechtzetten. Ik las zelfs dat we Rutten zouden uitkotsen. Dat hebben wij nooit gezegd", aldus een stellige Bacuna, in gesprek met de NOS. "Niemand heeft gezegd dat we niet achter Fred hebben gestaan of dat we Fred niet zouden mogen." Toch laat de middenvelder van het Turkse Iğdır FK even later wel doorschemeren fan te zijn van Advocaat.

"De voetbalbond heeft naar onze voorkeur gevraagd. Waar voelen we ons fijn bij? En als je dan moet kiezen, dan kies je natuurlijk voor iemand waar je al twee jaar een band mee hebt. Dat is zeer menselijk", licht de ervaren aanvoerder daarover toe. Al vond hij het samenwerken met Rutten ook niet verkeerd.

'Jammer hoe het is gegaan'

"De samenwerking met Fred Rutten was prima", vervolgt de 34-jarige Bacuna. "We hebben hem met open armen ontvangen. Het was voor hem natuurlijk moeilijk om in een groep te komen die onder de vorige bondscoach successen heeft gekend." Wel sprak de aanvoerder van Curaçao nog met Rutten. "Hij is teleurgesteld over de gang van zaken. Maar hij heeft ook gezegd dat dit misschien niet de beste keuze voor hemzelf is geweest, maar wel het beste is voor Curaçao."

"Het is jammer hoe het is gegaan", meent Bacuna. "Maar we zijn twee jaar geleden met Dick aan iets begonnen waar we vooraf allen maar van hadden kunnen dromen. Ik ben vooral opgelucht dat we onze focus weer op het WK voetbal kunnen zetten." Op het WK treft The Blue Wave Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Eerst staan er nog oefenwedstrijden op het programma tegen Schotland en Aruba.

