Denzel Dumfries zal zich binnenkort met een heel goed gevoel gaan melden bij het Nederlands elftal voor het WK voetbal. De international werd met Internazionale onlangs al kampioen van Italië en won woensdag ook de bekerfinale. Tegen het Lazio van Kenneth Taylor en Tijjani Noslin was Dumfries met een assist ook nog belangrijk. Stefan de Vrij bleef de hele finale op de bank.

In de finale in Rome stonden woensdag met Dumfries, Taylor en Noslin liefst drie Nederlanders aan de aftrap. Dat hadden er vier kunnen zijn, maar De Vrij begon op de bank en kwam daar de hele wedstrijd ook niet vanaf. Hij kon vanaf die plek wel al na een kwartier juichen toen Lazio-speler Adam Marusic een corner in eigen goal kopte.

Tien minuten voor rust was het opnieuw raak voor Inter en deze keer speelde Dumfries daar een hoofdrol bij. Dumfries zette vol druk op de verdediging van Lazio en snoepte de bal net buiten het strafschopgebied af van Nuno Tavares. De Oranje-international hield vervolgens goed het overzicht en bediende spits Lautaro Martinez, die de bal van dichtbij in het doel tikte: 2-0.

Zeldzame dubbel voor Dumfries en De Vrij

Inter, dat gecoacht wordt door voormalig Ajacied Christian Chivu, hield die voorsprong de rest van de wedstrijd vast en voorkwam daarmee de eerste prijs van Taylor en Noslin in Italië. Voor Dumfries en De Vrij is het na 2022 en 2023 de derde keer dat ze de beker winnen met Inter in Italië. De Vrij werd met Inter dit seizoen ook al voor de derde keer kampioen, bij Dumfries staat die teller op twee.

Inter werd eerder deze maand al kampioen en sluit het seizoen dus af met de dubbel. De laatste keer dat de club daar in slaagde, was in 2010. Dat gebeurde toen onder José Mourinho en in dat jaar wist Inter zelfs ook de Champions League te winnen. Opvallend genoeg was coach Chivu er toen ook al bij, maar dan als speler van Inter.

WK voetbal

Inter speelt de komende weken nog twee competitieduels, maar voor Dumfries en De Vrij zal de blik alvast richting het WK gaan. Dumfries is basisspeler van Oranje en kan dus zeker rekenen op een uitverkiezing. Dat lijkt ook voor De Vrij het geval. Hij is weliswaar geen basisspeler bij Inter, maar maakt wel elke keer deel uit van de selecite van Oranje. Bij het laatste oefenduel tegen Ecuador in maart stond hij zelfs nog in de basis.

