De staf van Curaçao krijgt steeds meer vorm nadat de afgelopen dagen een soap zorgde voor een grote wisseling van de wacht. In navolging van bondscoach Fred Rutten en zijn staf stapte namelijk ook perschef Kees Jansma op bij de WK-ganger. Voor hem is inmiddels een vervanger gevonden.

De 51-jarige Vincent Schildkamp neemt de taken van Jansma als perschef over tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, meldt het Algemeen Dagblad. De 51-jarige Schildkamp werkt al jarenlang voor ESPN en Ziggo Sport en verzorgt op die zenders bij diverse wedstrijden het voetbalcommentaar. Hij kreeg van zijn werkgever toestemming om zich aan te sluiten bij de voorbereiding van Curaçao op het WK.

Op 25 mei komt de nieuwe, teruggekeerde bondscoach Dick Advocaat met zijn spelers bij elkaar in de Nederlandse badplaats Noordwijk voor een eerste trainingskamp. Fans kunnen daar de spelers in actie zien op het trainingsveld tussen 26 mei en 2 juni. Tussendoor vliegt de selectie met Advocaat naar het iconische stadion Hampden Park voor een oefenwedstrijd tegen WK-ganger Schotland.

Gedoe bij Curaçao

Eigenlijk zou dat allemaal onder Rutten als bondscoach gebeuren. De trainer stapte in het gat die Advocaat een paar maanden geleden ineens achterliet omdat hij bij zijn zieke dochter in Nederland wilde zijn. Met Rutten aan het roer werden twee oefenduels verloren van China en Australië. Vorige week begon het te borrelen rond de WK-debutant, waar sponsoren dreigden af te haken als Advocaat niet terug aangenomen zou worden. Rutten trok toen snel zijn conclusie en stapte op. In zijn kielzog vertrok ook de goedlachse Jansma, die het 'onacceptabel' vindt hoe er met Rutten is omgegaan.

Uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba

Na het trainingskamp in Nederland vliegt Curaçao weer terug naar het eiland voor een uitzwaaiwedstrijd tegen buurland Aruba. Curaçao speelt op 14 juni de eerste WK-wedstrijd in Houston tegen Duitsland. De ploeg speelt verder nog tegen Ecuador en Ivoorkust.

