Bondscoach Ronald Koeman krijgt wat extra keuzes om over na te denken richting het WK voetbal. De leider van het Nederlands elftal zag zondagavond Donyell Malen wéér schitteren bij AS Roma en in zijn kielzog deed een Nederlandse teamgenoot ook van zich spreken. Ex-Ajacied Devyne Rensch werd tot nu toe zelden genoemd voor het WK voetbal, maar liet wel van zich horen.

AS Roma heeft door doelpunten in de extra tijd van Devyne Rensch en Donyell Malen met 3-2 gewonnen bij Parma. Roma blijft door de zege kans maken op kwalificatie voor de Champions League. De club uit de Italiaanse hoofdtad staat op 67 punten. Dat zijn er evenveel als AC Milan, dat later zondag nog thuis speelt tegen Atalanta. Juventus staat derde met 68 punten. Ook Como, dat met 1-0 won bij Hellas Verona, maakt met 65 punten nog kans op de derde of vierde plek, die recht geeft op spelen in de Champions League.

Malen opende de score in de 22e minuut. Parma kwam daarna in de tweede helft op 2-1 via treffers van Gabriel Strefezza en Mandela Keita. Rensch schoot in de extra tijd de gelijkmaker binnen. Na vasthouden van Rensch besloot de scheidsrechter na ingrijpen van de VAR tot een strafschop en een tweede gele kaart en dus rood voor Sascha Britschgi. Malen benutte de strafschop diep in de extra tijd en bezorgde Roma alsnog de drie punten.

Voorlopige selectie Oranje

Die hoogtepunten komen voor Malen en Rensch op het perfecte moment. Maandag is de deadline voor het inleveren van een voorlopige spelerslijst voor het WK voetbal en wellicht heeft Rensch nu genoeg gedaan om tot die max van 55 spelers te behoren. Dat wil nog helemaal niks zeggen over zijn kansen bij Oranje richting het WK voetbal, maar de voormalig aanvoerder van Jong Oranje maakte wel een goede beurt.

Op 2 juni wordt de voorlopige lijst van spelers per deelnemende land teruggebracht tot een max van 26 en heeft Koeman dus zijn selectie compleet. Malen is een zekerheidje voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De aanvaller scoorde dertien keer in zestien duels voor de Romeinen, ook gaf hij nog twee assists.

