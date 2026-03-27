Het is Oekraïne niet gelukt om door te stoten naar de finale in de play-offs voor een WK-ticket. Het land verloor uiteindelijk met 3-1 van Zweden, waarmee ze nog minstens vier jaar moeten wachten. Tot overmaat van ramp kreeg de ploeg vlak voor de wedstrijd ook al een klap te verduren.

Oekraïne droeg donderdagavond de hoop van de hele natie op de schouders. Het ging echter al vrij snel mis voor de ploeg. Een ontketende Viktor Gyökeres scoorde een hattrick en bracht daarmee aan alle Oekraïnse hoop een einde. Maar het blijkt dubbel drama te zijn voor de spelers en staf. Zij kregen in aanloop naar de wedstrijd namelijk ook al iets vervelends te verduren.

Beroofd

Volgens diverse lokale media, waaronder Sport.ua, zijn de spelers namelijk ook nog eens beroofd in aanloop naar het cruciale treffen met de Zweden. Dat zou gebeurd zijn in het spelershotel in Benidorm, terwijl de ploeg aan het trainen was. Op een moment van onoplettendheid is er vooral veel van materiële waarde gestolen. Na het hele gebeuren moest de nationale ploeg ook nog eens doorreizen naar Valencia.

"Toen het nationale team met hun eerste trainingscyclus bezig was, vlak voor hun reis naar Valencia, werden ze beroofd", meldt Sport.ua. "Dat gebeurde in hun hotel, terwijl ze niet op hun kamer waren." Of het een gerichte aanval betreft, of het puur toevallig is dat nou juist Oekraïne hiermee te maken kreeg, is onduidelijk.

Duizenden euro's kwijt

"Onbekende personen braken in de kamers in en beroofden de spelers en de technische staf. Ze stalen geld, dure spullen en horloges. Ze zijn duizenden euro's kwijt", zo luidt het. Voor assistent-trainer Alberto Bosch werd het sowieso een dure grap. "Hij is minstens 1800 euro kwijt. Zou dat iets met het gevoel van het team kunnen hebben gedaan?", vraagt men zich in Oekraïne af.

Slechte voorbereiding

Hoe dan ook zal de vervelende situatie hebben meegespeeld in de voorbereiding van Oekraïne. Of het zeer matige optreden van donderdagavond daar iets mee te maken heeft, is onduidelijk. Maar het is natuurlijk verre van ideaal. Zowel de Oekraïnse voetbalbond als de Spaanse politie hebben overigens zelf nog niet gereageerd op de situatie.