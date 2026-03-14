Oekraïne maakte bij de start van de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo al een statement door de openingsceremonie niet bij te wonen. Nu het evenement bijna ten einde is blikt de voorzitter van het Paralympisch Comité van het land terug op de 'ergste Spelen uit de geschiedenis'. Daarom kiest Oekraïne opnieuw voor een boycot.

Oekraïne boycot na de openingsceremonie ook de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen in Cortina d'Ampezzo. "De vlag van een staatsmoordenaar wordt daar gehesen", zei de voorzitter van het Paralympisch Comité van Oekraïne, Valeriy Sushkevych, tegen persbureau DPA over de aanwezigheid van Rusland bij de plechtigheid.

'Dat is verschrikkelijk'

"Deze Paralympische Spelen zijn de ergste uit de geschiedenis", zei de voorzitter. "De gouden medaillewinnaars uit Rusland hebben hun medaille opgedragen aan president Vladimir Poetin, niet aan het land of het Russische volk. Dat laat zien dat de atleten niet alleen hun land vertegenwoordigen, maar ook het terrorisme, oorlog en de militaire aanvallen. Dat is verschrikkelijk."

Litouwen volgt voorbeeld Oekraïne

Naast Oekraïne boycot ook Litouwen de sluitingsceremonie. "Wij zijn ernstig teleurgesteld over de situatie", zei de delegatie uit Litouwen. Beide landen hadden, net als Tsjechië, Estland, Finland, Letland en Polen, ook de openingsceremonie geboycot.

De Oekraïense atleten hebben op de Paralypische Spelen zeventien medailles gewonnen, waarvan drie goud, zeven zilver en zeven brons. Ze staan daarmee op plek zeven op de medaillespiegel. De lijst wordt aangevoerd door China met 37 medailles, waarvan 14 gouden. Nederland volgt op plek 11 met 6 medailles: twee keer goud, drie keer zilver en één keer brons.

De sluitingsceremonie vindt plaats op zondag 15 maart van 20:00 tot 23:30. Het thema 'Italian Souvenir' draait om herinneringen die sport, cultuur en gedeelde ervaringen met elkaar verbinden.