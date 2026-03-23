In Engeland is men compleet in de ban van twee opvallende bezoekers tijdens de Carabao Cup-finale tussen Manchester City en Arsenal. De broers Liam en Noel Gallagher bekend van Oasis zaten op de tribune en dat zorgt in Engeland voor blije gezichten.

Manchester City en Arsenal speelden zondag de finale van de Carabao Cup. Een van die twee ploegen kon met iets meer ontspanning het slot van de titelstrijd in, namelijk met een eerste prijs op zak. Arsenal staat op dit moment negen punten voor op Manchester City met nog zeven competitiewedstrijden te gaan. De koploper van de Premier League moest het in de eerste finale van dit seizoen echter afleggen tegen de ploeg van Pep Guardiola.

In de tweede helft was het de jonge Nico O'Reilly die Manchester City de eerste prijs van het seizoen bezorgde. De 21-jarige Engelsman maakte in minuut 60 de 1-0 en deed dat vijf minuten later nog eens dunnetjes over met zijn tweede. Manchester City pakte daardoor de Carabao Cup en O'Reilly was de grote man.

Echter ging het tijdens en na de wedstrijd ook veel over twee opvallende bezoekers in het Wembley Stadium: Liam en Noel Gallagher. De twee broers zijn wereldberoemd als frontmannen van de bekende band Oasis. In Engeland zit men altijd op het puntje van de stoel als de twee samen worden gezien, helemaal na de recente comeback van de band. In 2025 gingen de bandleden nog een keer op tour nadat ze jarenlang gebrouilleerd waren.

De gebroeders Gallagher maakten furore in de jaren 90 met nummer als Wonderwall en Don't Look back in Anger. Vervolgens kregen ze meer dan vijftien jaar lang ruzie, maar in 2025 werd er dus een comeback gemaakt. Voor Engelse fans van de band zorgt het feit dat de broers Gallagher samen op de tribune zitten voor hoop op nieuwe muziek en eventueel nog meer concerten van een van de populairste bands van Engeland.