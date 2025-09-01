Santiago Giménez maakte afgelopen winter de overstap van Feyenoord naar AC Milan, maar mogelijk vertrekt hij daar alweer vlak voor de naderende transferdeadline. De Mexicaanse spits had graag willen blijven, maar de club zou hem van de hand willen doen.

De wereld leek aan de voeten te liggen toen de oud-Feyenoorder afgelopen winter vertrok naar AC Milan. Maar zijn voetbalsprookje bij de Italiaanse grootmacht komt mogelijk abrupt ten einde. De Italiaanse transferjournalist Fabrizio Romano stelt dat de ploeg hem nog voor de naderende transferdeadline van de hand zou willen doen voor een binnenlandse transfer.

Ruildeal

Romano meldt in een bericht op Instagram dat de deuren zijn geopend voor een ruildeal tussen AC Milan en AS Roma. De oud-Feyenoorder zou ingeruild worden voor Artem Dovbyk als de twee clubs het binnen 24 uur eens worden over de voorwaarden.

Giménez had volgens Romano graag willen blijven bij de Italiaanse grootmacht om te vechten voor zijn plaats, maar de club zou willen dat hij vertrekt, waardoor hij alsnog openstaat voor een transfer.

Record

Feyenoord verkocht de aanvaller voor ongeveer 35 miljoen euro aan de Italiaanse ploeg, een recordtransfer voor de Rotterdammers. Het was voor het eerst sinds 2002 dat Feyenoord een speler aan AC Milan verkocht. In het resterende deel van het seizoen was hij goed voor vijf doelpunten en twee assists en startte hij zeven keer in de basis.

In 2022 werd de Mexicaan voor zes miljoen euro naar Rotterdam gehaald, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde voor het team. In zijn debuutseizoen werd Feyenoord kampioen en in zijn tweede seizoen wonnen de Rotterdammers de KNVB Beker. In 105 wedstrijden voor Feyenoord scoorde hij 65 keer.

