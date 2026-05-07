Het opmerkelijke opstootje tussen Real Madrid-spelers Federico Valverde en Aurélien Tchouameni krijgt een staartje. De twee kregen het met elkaar aan de stok tijdens de training, waarna Valverde naar het ziekenhuis moest.

Real Madrid gaat een "disciplinaire procedure" in gang zetten naar aanleiding van het incident tussen de twee middenvelders. Dat meldt de club donderdag op de eigen site. Eerder op donderdag berichtten Spaanse media over een opstootje op de training, waarna Valverde naar het ziekenhuis zou zijn gebracht voor hechtingen.

"De club zal de uitkomst van beide zaken communiceren zodra de desbetreffende interne procedures zijn afgerond", stelt de voetbalclub in een korte verklaring. Real laat verder niets los over wat er gebeurd is op de training.

Volgens Spaanse media ontstond er ruzie tussen Valverde en Tchouameni na een harde tackle op de training. In de kleedkamer werden er vervolgen 'vuistslagen uitgedeeld', meldde Marca. RMC meldt dat Valverde zelfs buiten bewustzijn is geraakt toen hij een snijwond opliep tijdens de vecht- en valpartij.

Volgens Mundo Deportivo heeft Valverde het ziekenhuis inmiddels weer verlaten. Er is vastgesteld dat hij veertien dagen rust moet houden vanwege een hersenschudding

🚨 BREAKING: Fede Valverde suffered a traumatic brain injury and will MISS El Clásico.



“The tests carried out today on our player Fede Valverde by the Real Madrid Medical Services, he has been diagnosed with a traumatic brain injury”.



“Valverde is at home in good condition and… pic.twitter.com/kneYpZTejF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026

El Clásico

Zondag staat er een belangrijke wedstrijd voor Real Madrid op het programma. Dan speelt de club El Clásico tegen FC Barcelona. De grote rivalen van de Madrilenen kunnen in die wedstrijd kampioen worden.

Real Madrid beleeft dit jaar een matig seizoen. De Koninklijke werd in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld door Bayern München en lijkt ook het kampioenschap in Spanje mis te lopen.

Kylian Mbappé

Er was de afgelopen weken ook nog onrust rondom aanvaller Kylian Mbappé. Hij ging tijdens het herstel van een blessure namelijk met zijn vriendin op vakantie naar Italië. Daarop kwam veel kritiek van fans.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover