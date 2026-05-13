John Guidetti staat er natuurlijk om bekend nooit bang te zijn om zich ergens over uit te spreken. Dat deed hij dan ook in zijn eigen land Zweden na de bekendmaking van de WK-selectie. En daar is de cultspits op zijn zachtst gezegd woedend over.

Cultheld John Guidetti is in Rotterdam-Zuid nog altijd zeer geliefd. De bonkige spits deed het behoorlijk bij Feyenoord, maar was vooral vanwege zijn kenmerkende persoonlijkheid een graag geziene gast in De Kuip. Maar ook in de nadagen van zijn carrière kan hij het niet laten om zich ergens behoorlijk boos om te maken.

'Ik kan het niet begrijpen'

Zweden maakte deze week immers, als één van de eerste landen tot nog toe, de definitieve WK-selectie bekend. En daar ontbreken, tot groot ongenoegen van de 34-jarige Guidetti, een aantal grote namen op. Vooral rond het ontbreken van Dejan Kulusevski van Tottenham Hotspur, die lang geblesseerd was, en FC Barcelona-talent Roony Bardghji, maakt de sterke spits erg boos.

"Ik begrijp het niet. Ik kan het gewoon echt niet begrijpen", aldus Guidetti, in een openhartig interview met het Zweedse TV4. "Ik sta in vuur en vlam. Je laat alle spelers met karakter thuis. Al die spelers waarvan je bang bent dat ze voor een minder goede sfeer in de kleedkamer zullen zorgen. Het is jouw taak als bondscoach om ervoor te zorgen dat de beste spelers worden opgeroepen."

'Ik vind het laf'

Vooral bondscoach Graham Potter moet het dus behoorlijk ontgelden. "Iedereen heeft recht op zijn of haar mening. Ik heb behoorlijk wat ervaring met het selecteren en begeleiden van spelers. Het gaat niet om karakter. We willen niet alleen een stel aardige gasten. Daar komen we niet ver mee. Ik vind het laf", aldus de harde woorden van Guidetti richting de Britse bondscoach.

Zweden heeft met Liverpool-spits Alexander Isak, die recent terugkeerde na een blessure, en Arsenal-aanvaller Viktor Gyökers twee aanvallers van wereldformaat in de gelederen. Op het WK in Noord-Amerika zitten de Zweden in de poule met het Nederlands elftal, Tunesië en Japan. Oranje kruist op 20 juni de degens met het Scandinavische land. Zij plaatsten zich voor het mondiale eindtoernooi via de play-offs.

