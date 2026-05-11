Terwijl er in de VriendenLoterij Eredivisie elke week de vraag wordt gesteld hoe droeviger het niveau in ons eigen land kan worden, schitteren er ook nog Nederlanders over de grens. Ronald Koeman zal met een grote lach hebben gekeken naar Donyell Malen, die in een half seizoen bijna topscorer van Italië wordt. In deze vorm is het onmogelijk dat Koeman nog aan hem voorbij gaat.

Met een niet-fitte Memphis Depay, tal van geblesseerde spitsen én simpelweg aanvallers die uit vorm zijn, moet Malen in ieder geval beginnen op het WK als spits. De Nederlander kwam in januari naar AS Roma en is op Inter-spits Lautaro Martínez na topscorer van de Serie A. 13 doelpunten maakte hij in 16 duels. Er is geen man met het Nederlandse paspoort die deze cijfers op zijn positie laat noteren.

Plaats al verdiend

Malen zou sowieso wel meegaan naar het WK, want hij kan op de rechtsbuitenpositie ook prima uit de voeten. Maar met het huidige spel dat hij laat zien, verdient hij simpelweg een plek in de spits, ook omdat de rest niet thuisgeeft. Memphis is niet helemaal fit en is normaliter de meevoetballende aanvaller, maar scoren doet hij voor zijn club al een tijdje niet meer. Zijn meerwaarde bij Oranje is onmiskenbaar, maar voor doelpunten moet je bij Malen zijn.

Het is waar dat Malen niet direct in de stijl van Oranje past als spits, want hij is vooral op snelheid achter de linie erg goed. Als spits van Oranje moet je ook goed zijn in het meevoetballen en krijg je de bal pas laat in de aanval. Maar Malen laat de laatste weken ook zien dodelijk te zijn in de zestien. Zijn eerste doelpunt tegen Parma toont zijn verbeteringen aan. Een aanname had hij nodig om direct te kunnen schieten. Iemand met zoveel vertrouwen, gaat altijd voor je leveren.

Geen concurrentie

Emmanuel Emegha lijkt geblesseerd en Memphis start mogelijk pas vanaf de bank, gaf Ronald Koeman al aan bij de NOS. Ook toen noemde hij Malen, wat betekent dat de spits van AS Roma best mag rekenen op een plek vanuit het centrum. Invaller Wout Weghorst gaat sowieso mee, omdat Koeman loyaal is en bekend is met de krachten van Weghorst. Al laat hij die zelden tot nooit meer zien bij Ajax.

Terwijl een boel Oranje-spelers het moeilijk hebben bij hun club, of in sommige gevallen met hun club, zit Malen in een flow die aanstekelijk kan werken voor de rest van het team. Alles wat Malen aanraakt verandert momenteel in goud. Daarbij liet hij zien het vak dat penalty's benutten heet, ook goed te beheersen. Het zal een no-brainer zijn bij de start van het WK. Malen is de spits van Oranje.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover