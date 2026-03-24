Matthijs de Ligt hoopt nog altijd dit seizoen minuten te maken voor Manchester United, maar zekerheid daarover is er niet. De Nederlandse verdediger kampt al maanden met een hardnekkig rugprobleem, waardoor ook zijn deelname aan het WK deze zomer allerminst vanzelfsprekend is.

De Ligt speelde zijn laatste wedstrijd eind november, toen hij met United negentig minuten maakte in de Premier League-zege op bezoek bij Crystal Palace. Wat aanvankelijk een relatief korte afwezigheid leek, groeide uit tot een langdurig hersteltraject. Volgens het Britste The Sun blijkt de blessure 'ingewikkelder dan in eerste instantie werd gedacht'.

Aanhoudende rugklachten

Trainer Michael Carrick wil niet uitsluiten dat de centrale verdediger dit seizoen helemaal niet meer in actie komt. "We moeten gewoon geduld hebben", stelde de interim-manager, die het stokje overnam van de ontslagen Rúben Amorim. Rugklachten zijn volgens hem lastig te voorspellen, waardoor de club geen enkel risico wil nemen met de Oranje-international.

Voorlopig werkt De Ligt vooral individueel aan zijn herstel en is hij nog niet op het veld verschenen om met de selectie te trainen. Binnen Manchester United bestaat wel de hoop dat hij voor het einde van het Premier League-seizoen, op 24 mei, nog minuten kan maken.

WK-selectie

Bondscoach Ronald Koeman houdt de situatie rond De Ligt nauwlettend in de gaten met het oog op het WK. De 26-jarige centrale verdediger van The Red Devils kwakkelt al langere tijd met zijn rug, waardoor zijn plek in de WK-selectie allesbehalve zeker is. Bovendien is de concurrentie bij Oranje achterin groot, met spelers als Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Nathan Aké, Stefan de Vrij en Jurriën Timber als vaste opties.

Blessureleed is op dit moment sowieso een groot thema binnen Oranje. Zo ontbreken naast De Ligt ook Memphis Depay, Frenkie de Jong, Justin Kluivert, Robin Roefs, Emmanuel Emegha en Crysencio Summerville momenteel door fysieke klachten, terwijl Noa Lang wegens zijn duimblessure de oefenwedstrijd tegen Noorwegen vrijdag moet missen. Het tweede duel deze periode tegen Ecuador is mogelijk wel haalbaar voor de aanvaller van Galatasaray.

Champions League-ticket

Manchester United staat momenteel derde in de Premier League en is volop verwikkeld in de strijd om Champions League-voetbal. In die beslissende fase kan de ploeg een fitte De Ligt goed gebruiken. De verdediger zou voor extra stabiliteit achterin moeten zorgen, maar zijn rentree blijft voorlopig een kwestie van geduld.