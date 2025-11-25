Manchester United verloor maandagavond met 0-1 van Everton in eigen huis. De nederlaag was extra pijnlijk omdat de uitploeg al na een kwartier met tien man verder moest. Oranje-international Matthijs de Ligt eist verandering bij United. "De volgende wedstrijd is cruciaal."

Everton kwam al vroeg met tien man te staan na een vroege rode kaart voor Idrissa Gueye in de 13e minuut. Ondanks het numerieke voordeel slaagde United er niet in om te reageren op de goal van Kiernan Dewsbury-Hall, die halverwege de eerste helft viel. De rest van de wedstrijd domineerden de thuisploeg, met 70 procent balbezit en 23 schoten op doel, waarvan 6 op de keeper.

Dat maakt het verlies extra pijnlijk. "Ik denk dat dit een slechte avond voor ons was, vooral gezien hoe we speelden tegen tien man", zegt De Ligt na afloop. "We kregen een doelpunt tegen en creëerden niet veel kansen. Over het algemeen was het een slechte prestatie vandaag."

Hij eist dan ook een reactie van zijn team. "De volgende wedstrijd (tegen Crystal Palace - red.) is nu cruciaal. We moeten een passend antwoord vinden na deze vertoning."

'Samen blijven'

United staat nu op plek tien in de competitie. De laatste vijf wedstrijden voor Everton werden niet meer verloren. "We hebben de afgelopen weken goede wedstrijden gespeeld, maar deze niet", aldus de verdediger. "Ik denk dat iedereen het daarmee eens zal zijn. Het is tijd om terug te komen, samen te blijven en duidelijk te laten zien wat er beter moet."

'Niet voor watjes'

De doelman van Everton, Jordan Pickford, redde alle zes schoten op doel van de spelers van Manchester United. "Het is frustrerend, maar dat is voetbal. De Premier League is niet voor watjes", vervolgt de Ligt. "Eén kans kan een doelpunt zijn, en ja, als zij hun enige kans benutten en wij niet, dan maakt dat het verschil. Effectiviteit scheidt de winnaars van de verliezers."

"Dat ontbrak ons vandaag. Ik denk dat we misschien de vastberadenheid misten om doelpunten te maken, om kansen te creëren. Tegen een team als Everton, dat diep verdedigt en sterk is in de lucht, is het onvermijdelijk dat het moeilijk wordt. Dat vat onze avond samen," voegde de Oranje-international eraan toe.

De volgende wedstrijd van de Red Devils is zondag uit tegen Crystal Palace, dat in opgaande vorm verkeert en vijfde staat in de Premier League.

