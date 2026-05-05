Voor Sierd de Vos (66) is Atlético Madrid allang meer dan een club waar hij regelmatig komt voor zijn werk. De iconische commentator raakte in de jaren negentig na één bezoek aan het Vicente Calderón al verkocht en is sindsdien fan voor het leven. El Sierd vertelt over zijn grote liefde voor de Madrileense volksclub, de bijna goddelijke status van trainer Diego Simeone én de Champions League-clash met Arsenal.

Dat De Vos een zwak heeft voor Atlético Madrid, is al jaren geen geheim meer. De Ziggo Sport-commentator liet zijn hart ooit onmiskenbaar spreken tijdens een wedstrijd van PSV tegen Atlético Madrid in het Vicente Calderón. Na een gestopte penalty van PSV'er Andrés Guardado klonk het plots op duizenden Nederlandse televisies: Obli, Oblak, cada día te quiero mas. Oftewel: Obli, Oblak, elke dag houden we meer van je.

Liefde voor Vicente Calderón

De eerste kennismaking van De Vos met Atlético Madrid kwam begin jaren negentig. In aanloop naar de Olympische Spelen van 1992 in Spanje bezocht hij voor zijn werk het Estadio Vicente Calderón, jarenlang de thuishaven van de club. Atléti speelde daar tot en met het seizoen 2016/17 zijn wedstrijden. "Dat was een prachtig stadion, maar dat bestaat helaas niet meer", opent De Vos in gesprek met Sportnieuws.nl.

Verliefd op Atlético

Voor De Vos was dat dé reden dat hij in de jaren negentig verliefd werd op Los Rojiblancos (De Rood-Witten). "Toen gingen wij elk weekend nog naar de Spaanse topclubs, dus dan kwam ik in Calderón. Dat was zó prachtig", vertelt El Sierd vol enthousiasme. "Dat is eigenlijk de reden dat ik van Atléti ben gaan houden, maar het is ook gewoon een échte familieclub. Oma's en opa's gaan met hun inmiddels volwassen zonen naar wedstrijden van Atlético."

"De rijke mensen gaan naar Real Madrid en de mensen uit de volksbuurten naar Atlético", vervolgt De Vos. De commentator raakte na zijn eerste bezoek meteen verknocht aan de club. "Bij het verlaten van het stadion heb ik me meteen aangemeld als socio, lid van Atlético. Eerst in Calderón, maar nu ook in het Wanda Metropolitano heb ik seizoenskaarten. We hebben twee stoeltjes op de eerste rij achter de dug-out van Diego Simeone, mooier wordt het niet. En ik heb ook nog twee stoeltjes van het Vicente Calderón in mijn garage liggen."

Van Calderón naar Wanda Metropolitano

Toen Atlético Madrid in 2017 afscheid nam van het iconische Vicente Calderón en verhuisde naar het Wanda Metropolitano, lag dat gevoelig bij een deel van de achterban. Voor veel supporters voelde het vertrek uit het oude stadion als het loslaten van een stuk clubgeschiedenis. "Er zijn zelfs mensen die in de buurt van het oude stadion woonden, die nooit meer naar het nieuwe stadion zijn gekomen", zegt De Vos, die weet dat het inmiddels anders is.

"Zelfs de meest verstokte Calderón-aanhangers zullen zich mede door het kampioensfeest in 2021 thuis voelen", zegt de iconische commentator, die weet dat de club ook genoeg heeft gedaan om oudere aanhangers naar het stadion te krijgen. "Atlético-fan ben je vanaf je geboorte totdat je doodgaat. Er is daarom zelfs een speciaal metrostation naast het stadion gebouwd, zodat de mensen uit alle wijken er gemakkelijk kunnen komen."

Tijdperk Diego Simeone

De afgelopen jaren is Atlético niet meer weg te denken uit de top drie van Spanje en daarin heeft Diego Simeone een héél belangrijke rol gespeeld. De Argentijn begon in 2011 bij de subtopper en eindigde in de daaropvolgende jaren vrijwel altijd in de top drie, met twee kampioenschappen als hoogtepunt. "Simeone is als een God bij de fans. Je moet niet aan Simeone komen. Als het minder gaat, dan wijzen de supporters naar allerlei oorzaken, maar nooit naar hem."

Tóch lijkt er een einde te komen aan het dienstverband van de duurst betaalde trainer ter wereld (40 miljoen euro). "Een aantal jaren wordt er al gezinspeeld op dat het Simeone zijn laatste seizoen is. Hij zou nooit gedacht hebben dat hij tien jaar bij Atléti zou zitten, maar ik denk dat dit wel eens zijn laatste seizoen kan zijn. Alleen, hij is héél gelukkig in Madrid. Hij heeft een heel mooi huis, vrouw en twee dochtertjes. Simeone hoort bij Atlético."

Mooiste ervaring

De Vos heeft talloze hoogtepunten meegemaakt, maar hoeft niet lang na te denken over zijn allermooiste herinnering. "De bekerwinst van Atlético in 2013", doelt De Vos op het winnen van de Copa del Rey. "Die wedstrijd was in Bernabéu, omdat Real Madrid honderd jaar bestond. Ze wilden dat jubileum vieren met de beker, maar dat lukte niet. Atlético won met 2-1, in Bernabéu. Ik heb na die wedstrijd nog wel een uur op de tribune gezeten om puur van het moment te genieten", vertelt De Vos lachend.

Dit seizoen hoopt Atléti opnieuw een prijs naar Madrid te halen, maar dan moet er eerst worden afgerekend met Arsenal in de halve finale van de Champions League. De eerste wedstrijd eindigde in 1-1. "Ik verwacht écht dat ze gaan winnen, Arsenal is de laatste maanden een stuk minder", voorspelt De Vos.