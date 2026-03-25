Kylian Mbappé, de Franse superster, heeft woensdag fel ontkend dat de medische staf van Real Madrid een blunder heeft begaan bij het beoordelen van zijn knieblessure. De aanvoerder van het Franse elftal sprak hierover op een persconferentie, daags voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Brazilië.

De controverse ontstond nadat journalist Daniel Riolo in het programma After Foot van RMC beweerde dat Real Madrid een "ernstige fout" had gemaakt door de verkeerde rechterknie van de speler te onderzoeken, terwijl hij klaagde over pijn in zijn linkerbeen.

'Ik ben verantwoordelijk'

"De informatie dat ze de verkeerde knie hebben onderzocht, is niet waar," stelde Mbappé resoluut. De aanvaller nam enige verantwoordelijkheid voor de speculatie, door toe te geven dat het gebrek aan communicatie ruimte liet voor interpretaties. "Ik ben misschien indirect verantwoordelijk voor deze situatie, want als je niet communiceert over wat je hebt, laat je de deur open voor allerlei interpretaties," legde hij uit.

'Daar is absoluut geen probleem mee'

De Real Madrid-speler verzekerde verder dat de communicatie met de club altijd transparant is geweest. "Met Real Madrid hebben we altijd een vrij duidelijke communicatie gehad, zowel toen ik mijn revalidatie in Madrid begon, als toen ik in Parijs was, waar ik werd begeleid door de arts, een fysiotherapeut en de fysieke trainer van de club. Daar is absoluut geen probleem mee," verduidelijkte hij.

Geen spijt

Gevraagd naar de behandeling van de blessure, opgelopen eind december, toonde de Frankrijk-aanvaller geen spijt. "Ik ben nooit een speler geweest die spijt heeft. Het enige wat ik zie is het heden en de nabije toekomst. Ik ben blij dat ik mijn beide knieën goed kan voelen. Op een bepaalde manier heb ik dat ook aan mijn club te danken. Ik ben erg blij hier te zijn, fit en in goede gezondheid," verzekerde hij.

Frankrijk - Brazilië in Boston

Over zijn deelname aan de wedstrijd van donderdag tegen Brazilië in Boston toonde Mbappé zich beschikbaar. "Ik ben klaar om te spelen, om te starten. De bondscoach zal zijn keuzes maken," zei hij. Didier Deschamps hield de spanning over de inzet van zijn aanvoerder: "Hij kan starten, de hele wedstrijd spelen niet, hij kan invallen... net als de andere 24 spelers in de twee wedstrijden."