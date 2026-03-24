Kylian Mbappé is na weken blessureleed weer teruggekeerd op het veld bij Real Madrid, maar zijn recente knieproblemen krijgen nu een opvallend staartje. Volgens Franse media is er achter de schermen mogelijk een medische blunder van formaat gemaakt, die grote gevolgen had kunnen hebben voor de steraanvaller en de manier waarop zijn blessure in Madrid werd behandeld.

De Franse journalist Daniel Riolo van RMC Sport uitte stevige kritiek op de medische aanpak van de Madrilenen. Volgens hem kreeg Mbappé aanvankelijk een volledig verkeerde diagnose, waardoor de aanvaller lange tijd in onzekerheid verkeerde. "Hij ging uiteindelijk naar een van de grootste kniespecialisten van Frankrijk. Daar bleek dat de diagnose in Madrid totaal fout was. Hij was daar woedend over", stelde Riolo.

'Enorme blunder'

De aantijgingen werden nog explosiever toen Riolo met een opvallend detail kwam. In bepaalde 'officiële kringen' zou worden gesproken van een gigantische fout bij Real Madrid. "Er wordt gezegd dat ze de verkeerde knie hebben onderzocht. Dat is een enorme blunder en een vernedering voor zo’n club", aldus de journalist, die benadrukte dat de situatie veel ernstiger had kunnen aflopen.

Volgens de Franse bron speelde Mbappé in die periode zelfs wedstrijden zonder exact te weten wat er met zijn knie aan de hand was. Hij voelde dat er iets niet klopte, maar bleef toch minuten maken. Dat had volgens Riolo grote risico’s met zich meegebracht. "Als je met een blessure speelt zonder dat te weten, kun je je knie volledig verwoesten."

Second opinion

De Franse sterspeler besloot uiteindelijk een second opinion te vragen in Parijs, waar een specialist hem onderzocht. Daar kreeg Mbappé naar eigen zeggen wél duidelijkheid en werd een specifiek herstelprotocol opgesteld. Met onder meer spierversterkende oefeningen en een testperiode van vijftien dagen wist hij een operatie te voorkomen.

Inmiddels lijkt de aanvaller weer volledig fit en maakte hij afgelopen week al minuten voor Real Madrid in topduels tegen Manchester City in de Champions League en Atlético Madrid in La Liga. Ook bij de Franse nationale ploeg wordt hij weer verwacht, met oefenwedstrijden tegen Brazilië en Colombia op het programma.

Real Madrid

Mbappé ontbrak in het heenduel tegen Manchester City vanwege zijn blessure, maar zag vanaf de tribune hoe zijn ploeggenoten indruk maakten met een overtuigende 3-0 zege. In de return werd het tweeluik al vroeg beslist, toen City na een strafschop een tegentreffer moest incasseren en bovendien met tien man verder moest na een rode kaart. In de kwartfinale van de Champions League wacht nu een confrontatie met Bayern München.

Waar het in Europa voorlopig uitstekend loopt voor Real Madrid, verloopt het seizoen in La Liga minder vlekkeloos. Aartsrivaal FC Barcelona voert de ranglijst aan en verdedigt momenteel een voorsprong van vier punten op de Madrilenen, die zich geen misstappen meer kunnen permitteren in de titelstrijd.