Topvoetballer Lionel Messi wordt samen met de Argentijnse voetbalbond voor de rechter gesleept. De behendige aanvaller is om een opmerkelijke reden aangeklaagd voor fraude en contractbreuk. Een boete van miljoenen euro's hangt Messi nu boven het hoofd.

Lionel Messi en de Argentijnse voetbalbond (AFA) worden in de Verenigde Staten aangeklaagd. Een bedrijf uit Florida, dat onder meer sportevenementen promoot, beschuldigt hen van fraude en contractbreuk. Het in Miami gevestigde bedrijf VID eist miljoenen euro's schadevergoeding. De reden is op zijn zachtst bijzonder te noemen.

Aanklacht

Het bedrijf zou de speler van Inter Miami namelijk hebben aangeklaagd, omdat hij niet in actie kwam tijdens een specifieke wedstrijd van zijn land Argentinië. Volgens de website TMZ draait de klacht om een deal van zes miljoen euro die het bedrijf met de Argentijnse bond sloot. Het ging om de organisatie van twee oefenwedstrijden in oktober: één tegen Venezuela en één tegen Puerto Rico. Het contract bepaalde dat Messi minimaal 30 minuten moest spelen in elke wedstrijd, tenzij hij geblesseerd was.

Tijdens de wedstrijd tegen Venezuela, gespeeld in het Hard Rock Stadium in Miami, bleef de Argentijnse superster echter de volle negentig minuten op de bank. Hij zag zijn team winnen vanuit een skybox die, volgens het bedrijf nota bene door hen zelf was betaald voor de speler en zijn familie.

Miljoen euro verlies

Opvallend genoeg speelde Messi de volgende dag wel voor zijn club Inter Miami en daarin scoorde hij bovendien twee keer tegen Atlanta United. De aanvaller deed vervolgens wel mee aan de tweede wedstrijd van de deal, tegen Puerto Rico, waarin hij twee assists gaf tijdens de ruime 6-0 overwinning.

VID claimt ook meer dan een miljoen euro verlies te hebben geleden door de verplaatsing van een van de wedstrijden, van Chicago naar Fort Lauderdale. Destijds rechtvaardigden de autoriteiten van Chicago de wijziging met een te lage kaartverkoop, terwijl de Argentijnse bond de immigratiepolitiek in de stad als reden opgaf.

Volgens de promotor zou de AFA hebben beloofd de situatie te compenseren met de organisatie van wedstrijden tegen China in 2026, iets wat nooit is gebeurd. VID eist nu teruggave van al het verloren geld en een extra schadevergoeding.

Niks nieuws voor Messi

Voor Messi is het overigens niets nieuws dat hij om deze reden wordt aangeklaagd. Onlangs kwamen de Amerikaanse competitie, MLS, en de Vancouver Whitecaps tot een schikking in ter waarde van 300.000 euro, wegens 'misleidende reclame'. De klacht ontstond na de verkoop van tickets voor een wedstrijd tegen Inter Miami in mei 2024, gepromoot met de verwachting dat Messi, Luis Suárez en Sergio Busquets zouden spelen. Zij reisden uiteindelijk niet met het team mee.