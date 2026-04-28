De halve finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Bayern München begon nogal zenuwachtig, maar werd door een wilde overtreding opengebroken in de eerste helft. Na een penalty is het duel opengebroken in Parijs en voeren de spelers een spektakel op met liefst vijf goals in de eerste helft. Volg het duel PSG - Bayern München in dit artikel live.

De scheidsrechter voor het duel is de Zwitser Sandro Schärer. Hij heeft een volledig Spaanse ploeg aan rest-arbitrage om zich heen. Carlos del Cerro Grande is de VAR en kreeg al snel belangrijk werk te verrichten. De collega-arbiters waren het over één ding eens: PSG-verdediger Pacho raakte Bayern-aanvaller Luis Diaz vol op zijn voet in het strafschopgebied. De penalty voor Bayern was dan ook terecht en Kane zorgde voor de 0-1.

Ban gebroken, goal na goal

De zinderende wedstrijd had die goal nodig, want daarna vlogen de kansen de fans om de oren. Michael Olise (Bayern) en Ousmane Dembélé misten dotten van kansen, maar Khvicha Kvaratskhelia deed dat niet. Hij dribbelde van links naar binnen, speelde twee Bayern-verdedigers uit en krulde de bal achter Manuel Neuer voor de 1-1. "We hebben een wedstrijd!", riep Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot uit.

Beide ploegen vlogen na de goals over het veld en zorgden voor een kansenregen. Olise zag een inzet via de carambole op de paal belanden en uit de daaropvolgende aanval scoorde PSG uit de corner. Joao Neves kopte perfect raak uit de voorzet van Dembélé en draaide zo het duel in een dikke tien minuten helemaal om. Desiré Doué had vervolgens dé kans om ook de 3-1 te maken, maar zijn inzet rolde maar net voorlangs.

Vuurwerk dankzij Olise

Waar PSG de overhand leek te hebben na de 2-1, daar scoorde Bayern weer. Olise, de Fransman in Duitse dienst, zag al twee enorme kansen mis gaan, maar ook bij hem is driemaal scheepsrecht. Hij slalomde het strafschopgebied in en knalde keihard raak voor de 2-2. Het duel werd daarmee al in één helft al een spektakel. Dat terwijl er volgende week ook nog een return in München is.

Wie dacht dat met de 2-2 de eerste helft wel genoeg spektakel had gekregen in 45 minuten, kwam bedrogen uit. Diep in blessuretijd mikte Dembélé de bal op de arm van Alphonso Davies en kreeg van de VAR een penalty. Scheidsrechter Sandro Schärer werd naar het scherm geroepen door de Spaanse VAR en kon niet anders dan naar de stip te wijzen. Dembélé pakte zelf ook dit cadeautje uit en zorgde voor de 3-2 voor PSG.

Penalty 'een goedmakertje'

Ziggo Sport-analist Wesley Sneijder vond die laatste penalty geen strafschop. "Maar dat was een goedmakertje, want die eerste penalty (waar Bayern de 0-1 uit maakte, red.) was er ook geen", is hij stellig in de rust van het zinderende duel. Mark van Bommel vindt het een ongelofelijke wedstrijd waar hij naar zit te kijken. En dan moet de tweede helft nog beginnen...