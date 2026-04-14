De eerste halve finalisten van de Champions League worden dinsdagavond bekend. Liverpool speelt in eigen huis de return tegen Paris Saint-Germain en FC Barcelona neemt het op tegen Atlético Madrid. Volg de wedstrijden hier live vanaf 21.00 uur.

Liverpool als FC Barcelona kijken na de heenwedstrijd beide tegen een 2-0 achterstand aan. Ze zullen dus alles op alles moeten zetten om de halve finales nog te bereiken. Liverpool-trainer Arne Slot heeft de hoop nog niet opgegeven. "We weten dat we een uitzonderlijke prestatie moeten leveren om door te gaan naar de volgende ronde, maar dat is normaal als je het opneemt tegen de kampioen van Europa", zei Slot een dag voor de returnwedstrijd.

Frenkie de Jong

Bij Barcelona is Frenkie de Jong teruggekeerd in de selectie. De Oranje-international liep eind februari op de training een hamstringblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. Hij miste ook de eerste ontmoeting met Atlético in de kwartfinale van de Champions League.

Frustratie in heenduel FC Barcelona

Die wedstrijd zorgde voor veel frustratie bij trainer Hansi Flick. . Hij was het niet eens met de rode kaart van Pau Cubarsí en het moment bij een doeltrap van Atlético-speler Marc Pubill, waar Barcelona recht had op een strafschop. Verdediger Pubill nam bij een doeltrap een pass van zijn keeper in de handen en dat was volgens Flick duidelijk hands.

"Ik snap niet waarom de VAR niet heeft ingegrepen. Wat is dan het nut van de VAR? Het had een strafschop moeten zijn, een tweede gele kaart en rood. Dat had er moeten gebeuren", aldus de trainer na afloop van de thuiswedstrijd. Barcelona kwam na de rode kaart voor Cubarsí met 1-0 achter door een vrije trap van Julián Álvarez. Alexander Sørloth maakte de 2-0.