Liverpool heeft in een dramatische periode een nieuwe tegenslag te verwerken. Aanvaller Hugo Ekitiké werd in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain afgevoerd met een ogenschijnlijk ernstige blessure.

De 23-jarige Ekitiké ging na een half uur spelen plots naar de grond. Hij zakte door zijn enkel toen hij wilde aanzetten voor de sprint. Het moment zorgt voor geschrokken reacties in het stadion en bij Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot. "Het ziet er niet best uit."

Hij greep meteen naar zijn enkel en bleef kermend van de pijn op de grond liggen. De medische staf kwam snel het veld op en tilden de Fransman op een brancard. Onder luid applaus van de supporters op Anfield werd hij afgevoerd. Mohamed Salah vervangt hem.

WK

De blessure kan ook gevolgen hebben voor het WK. De Franse international zou normaal gesproken zijn debuut maken op het eindtoernooi in de selectie van Frankrijk. Sinds vorig jaar is hij vast onderdeel van de nationale ploeg. Hij speelde zes wedstrijden in de WK-kwalificatie. Daarin scoorde hij één keer.

Alexander Isak teruggekeerd

Slot koos opnieuw niet voor Salah voor de spitspositie. De Egyptenaar zat in Parijs ook al op de bank. Zowel Ekitike als de van een blessure teruggekeerde Alexander Isak begonnen in de basis. Beide spelers kunnen in de punt van de aanval spelen. Cody Gakpo begint op de bank.

Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong en Ryan Gravenberch stonden bij wel in de basisopstelling voor de return in de tegen Paris Saint-Germain. In het eigen stadion Anfield moet de ploeg van trainer Arne Slot dinsdag een 2-0-nederlaag in Parijs goedmaken om nog kans te maken op een plek bij de laatste vier. Na ruim een half uur spelen staat het nog 0-0.