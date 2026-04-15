Woensdag strijden de laatste ploegen in de Champions League om een plek in de halve finales. Arsenal neemt het op tegen Sporting CP en Real Madrid heeft een achterstand goed te maken in het uitduel met Bayern München. Volg de wedstrijden hier live vanaf 21.00 uur.

Real Madrid verloor in het heenduel met 2-1 van de Duitsers. De Spaanse topclub vloog met Kylian Mbappé naar München voor de return. De spits is op tijd hersteld van een hoofdwond die hij zaterdag tijdens een duel met Girona opliep. Mbappé was vorige week de enige speler die de uitblinkende doelman Manuel Neuer passeerde in het verloren thuisduel van zijn ploeg met de kampioen van Duitsland (1-2).

Schorsing

Aurélien Tchouaméni is geschorst voor het uitduel met Bayern. Hij zal waarschijnlijk worden vervangen door Jude Bellingham, die vorige week sterk inviel bij de meest succesvolle ploeg in de Champions League. Doelman Thibaut Courtois is nog geblesseerd.

Bayern München beschikt weer over Serge Gnabry. Hij lijkt hersteld van de knieblessure die hem zaterdag aan de kant hield in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Sankt Pauli (5-0). Het lijkt erop dat trainer Vincent Kompany dezelfde basisploeg kan opstellen. Hij gaf zijn topscorer Harry Kane rust tegen Sankt Pauli. Het geblesseerde talent Lennart Karl ontbreekt bij Bayern door een blessure.

Arsenal - Sporting CP

Arsenal won in Portugal met 1-0 van Sporting, dankzij een goal van Kai Havertz in de blessuretijd. De ploeg van Mikel Arteta kan wel weer een opsteker gebruiken. De laatste duels in de Premier League, FA Cup en League Cup werden namelijk verloren. Arsenal staat nog wel bovenaan in de Engelse competitie.

Jurriën Timber geblesseerd

Jurriën Timber maakt woensdag nog geen deel uit van de wedstrijdselectie van Arsenal. De Nederlandse verdediger is nagenoeg hersteld van de enkelblessure die hij eind vorige maand opliep. Arteta zei dinsdag op een persconferentie nog dat Timber tegen Sporting misschien weer in de selectie zou zitten, maar het blijkt nu nog te vroeg voor speelminuten. Aanvaller Bukayo Saka is ook nog niet van een blessure hersteld en ontbreekt ook tegen Sporting.