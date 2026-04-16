AZ staat donderdag in de return tegen Shakhtar Donetsk in de kwartfinale van de Conference League voor een loodzware opgave. In het heenduel verloor de ploeg met 3-0 van de Oekraïners. Volg het duel hier live vanaf 18.45 uur.

Trainer Leeroy Echteld spaart in het thuisduel spelers voor de bekerfinale van zondag tegen NEC. Dat liet hij woensdag weten op een persconferentie in Alkmaar. Spits Troy Parrott is een van de spelers die rust krijgt en op de bank begint. Mexx Meerdink neemt zijn plaats in.

"Wij vinden allebei de wedstrijden erg belangrijk. We hebben een goede selectie en voor de jonge jongens die morgen op het veld komen te staan, is het ook een fantastische ervaring", aldus Echteld. "De bekerfinale is niet per se belangrijker, maar je wilt niet met vermoeide benen tegen NEC in De Kuip staan. Die afwegingen neem je mee en dan spaar je mensen voor de bekerfinale."

Opstelling

Opstelling AZ: Zoet; Ichihara, Dekker en Van Duijl; Maikuma, Boogaard, Sin en Chávez; Weslley Patati, Meerdink en Sadiq.

Middenvelders Jordy Clasie en Peer Koopmeiners misten de eerste wedstrijd tegen Shakhtar door blessures. Zij zijn inmiddels weer fit, maar komen donderdag nog niet in actie. Datzelfde geldt voor de eveneens van een blessure herstelde Denso Kasius. Isak Jensen keert tegen Shakhtar terug van een schorsing.

Hoofdtoernooi Europa League

AZ hecht veel waarde aan de bekerfinale. De winnaar mag komend seizoen meedoen aan het hoofdtoernooi van de Europa League. AZ verloor de bekerfinale vorig jaar na strafschoppen van Go Ahead Eagles. NEC staat voor de zesde keer in de bekerfinale, maar won het toernooi nog nooit.

Echteld, die in januari op interim-basis de ontslagen Maarten Martens opvolgde, weet nog niet of hij ook na dit seizoen hoofdtrainer van AZ mag blijven. Algemeen directeur Merijn Zeeman zei afgelopen weekend dat eerst met Echteld gesproken gaat worden. "Dat is mooi, maar ik hou me momenteel bezig met mezelf, het team en de staf. Ik vind het wel logisch dat ze eerst met mij willen praten", aldus Echteld.