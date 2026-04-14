De ogen van de gehele voetbalwereld zijn al tijden gericht op AZ-speler Kees Smit. Het supertalent wordt aan diverse internationale topclubs gelinkt, waardoor een transfer komende zomer aanstaande lijkt. Maar inmiddels is Smit om een wel heel opvallende reden wereldnieuws.

De carrière van Kees Smit zit de afgelopen tijd behoorlijk in de lift. Onlangs maakte de behendige middenvelder van AZ nog zijn debuut in het Nederlands elftal, waardoor een plaats in de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor het aanstaande WK lonkt. Maar ook zijn club houdt de situatie rond hun wonderkind goed in de gaten. Zij hopen deze zomer flink te cashen, al denkt niet iedereen dat we dat kunnen verwachten.

Transfersom Smit

Veel mensen speculeren vooral over de hoogte van de transfersom. Gaat Smit weg voor 50 miljoen bij AZ? 60 miljoen? Of zelfs nog meer? Maar NOS-journalist Arno Vermeulen komt met een opvallend ander scenario. "Hij zou zijn contract voor een paar honderdduizend euro kunnen ontbinden en transfervrij naar clubs als Manchester United, Manchester City, Real Madrid of Barcelona kunnen vertrekken", stelde het NOS Sport-coryfee afgelopen weekend in Studio Voetbal. En door die uitspraken is de 20-jarige voetballer inmiddels wereldnieuws.

Smit wordt de voorbije periode vooral gelinkt aan de Spaanse grootmachten, Real Madrid en FC Barcelona. Daarom houdt men in Spanje de situatie rond het Nederlandse supertalent goed in de gaten. Ook de uitspraken van Vermeulen over hem worden eens goed onder de loep genomen in het land.

Wereldnieuws

"De waarschuwing uit Nederland over Koemans 'nieuwe Pedri': "Hij zou voor een paar honderdduizend euro kunnen vertrekken", kopt de bekende Spaanse sportkrant Marca over Smit. Het sportmedium ziet de oplossing van Vermeulen als iets serieus, al lijkt de kans dat de middenvelder zijn contract gaat afkopen nihil. Daarmee zou AZ immers helemaal niks verdienen aan het eigen jeugdexponent uit Heiloo. Dus moeten de topclubs uit Europa hoe dan ook diep in de buidel tasten voor Smit.

Transferwaarde

De transferwaarde van de kersvers international is volgens Transfermarkt nog altijd 'slechts' 25 miljoen euro. Maar met een contract dat nog loopt tot de zomer van 2028, plus de steeds hoger uitvallende transfersommen van voetballers in deze tijd, lijkt dat iets te laag. AZ hoopt in ieder geval tientallen miljoenen meer te ontvangen. Smit gaf zelf eerder aan een tussenstap naar de Nederlandse top wel te zien zitten. Dat lijkt met de bedragen die de Alkmaarders verlangen echter uitgesloten.