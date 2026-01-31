Het gaat bij het matig draaiende Liverpool veelvuldig over Mohamed Salah. De Egyptenaar leefde een tijdje in onmin met manager Arne Slot, die hem ook even uit de wedstrijdselectie hield na een vernietigend interview. Mogelijk dreigt er nu een lastige situatie als beiden in Liverpool blijven.

Volgens geruchten is aan de clubleiding namelijk voorgelegd dat Salah mogelijk nog een seizoen wil blijven, maar alleen als Arne Slot de laan uit wordt gestuurd. De Egyptenaar heeft zich bewezen als een van de grootste spelers in de geschiedenis van de Premier League, met maar liefst 251 goals in 424 optredens voor Liverpool.

Tijdens zijn periode op Anfield veroverde hij acht grote trofeeën en leverde hij 118 assists. Zijn huidige contract loopt af in de zomer van 2027, maar eerder dit seizoen ontstond er ruzie met trainer Arne Slot. De onvrede bereikte een hoogtepunt nadat Salah drie opeenvolgende wedstrijden niet in de basis stond, wat hem ertoe bracht zijn frustraties openlijk te uiten in gesprek met de pers. Hoewel de situatie naar verluidt is gekalmeerd en Salah weer in het team is opgenomen, blijven de speculaties over zijn vertrek deze zomer aanhouden.

Voormalig Liverpool-speler Danny Murphy denkt dat het einde van Salah bij de club nadert, maar hintte in gesprek met Bestbettingsites op één scenario waarin hij toch zou kunnen blijven.

“Ja, ik denk dat hij deze zomer vertrekt. Ik weet tot wanneer zijn contract loopt, maar gezien alles wat er is gebeurd en hoe het team heeft gepresteerd, zou iedereen verrast zijn als hij nog een jaar blijft. De uitzondering zou de komst van een nieuwe trainer zijn die het team om hem heen wil bouwen en het beste uit hem wil halen in dat ene jaar.”

Het lijkt erop dat de toekomst van Salah bij Liverpool allesbehalve rooskleurig is. Hoewel Slot en de Egyptenaar weer door een deur lijken te kunnen, heeft Murphy daar zijn twijfels bij.

"Nee, ik denk niet dat er excuses zijn gemaakt. We hebben daar niets over gehoord, maar het lijkt erop dat iedereen is doorgegaan voor het welzijn van de club. Naarmate je ouder wordt, heb je het waarschijnlijk moeilijker, maar velen willen nog steeds elke minuut spelen zoals voorheen. Hij heeft dat fenomenaal gedaan. Uiteindelijk denk ik echter dat het een enorme verrassing zal zijn als hij volgend seizoen nog het shirt van Liverpool draagt.”

Als meest waarschijnlijke volgende bestemming voor Salah wordt een overstap naar Saoedi-Arabië genoemd. Dat zou dan pas in de zomer kunnen. In het restant van het seizoen moeten Salah, Slot en alle anderen zorgen voor Champions League-successen en herstel in de Premier League. Daar staat de club slechts zesde, al is het gat met nummer vier Manchester United slechts twee punten.

