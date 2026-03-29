Met het naderende vertrek van Mohamed Salah wacht Liverpool een enorme uitdaging. De 33-jarige Egyptenaar laat een groot gat achter op Anfield, maar clubicoon Steven Gerrard tipt Arne Slot een Nederlander die zijn schoenen kan vullen.

Volgens Gerrard moet Liverpool serieus werken maken van Crysencio Summerville. De buitenspeler van West Ham United maakt indruk in de Premier League en beschikt volgens de oud-aanvoerder over precies de kwaliteiten die nodig zijn op Anfield.

'Briljante' Crysencio Summerville

"Ik mag hem", stelde Gerrard bij TNT Sports. "Hij is briljant in de één-tegen-één en oogt hongerig." Volgens de Liverpool-legende is dat precies wat nodig is om het publiek op Anfield te vermaken en wedstrijden open te breken.

Gerrard ziet bovendien duidelijke progressie bij de Nederlander. "In een team dat het moeilijk heeft gehad, is hij een lichtpuntje geweest. Je ziet dat hij gedurende het seizoen alleen maar beter wordt." Daarmee doelt hij op de ontwikkeling van Summerville, die ondanks de tegenvallende prestaties van West Ham regelmatig opvalt op de Engelse velden.

Gigantische schoenen om te vullen

Opvallend is dat Gerrard minder overtuigd is van andere spelers die worden genoemd als mogelijke opvolgers. Zo passeren gevestigde namen in de Premier League als Jarrod Bowen en Anthony Gordon geregeld de revue, maar daar zet hij zijn vraagtekens bij. "Ik vind Bowen echt een topspeler, maar ik weet niet zeker of hij het niveau heeft om Salah te vervangen", klinkt het eerlijk.

De erfenis van Mohamed Salah is immers enorm. Sinds zijn komst in 2017 groeide hij uit tot een clubicoon, met meer dan 250 doelpunten en een hoofdrol in de grootste successen van de club, waaronder de Champions League en landstitels. "Een buitenspeler moet bij de beste drie of vier van de wereld horen om hem echt te vervangen", benadrukt Gerrard. "Dat is het niveau dat Salah hier heeft gehaald."

Streep door Oranje-debuut

Voor Summerville lonkt ondertussen ook het Nederlands elftal. De buitenspeler staat nadrukkelijk op de radar bij Ronald Koeman, maar een kuitblessure gooide roet in het eten, waardoor de bondscoach hem deze interlandperiode links moest laten liggen.

Dat Oranje hem goed kan gebruiken, werd al duidelijk in de deze interlandperiode. In de oefenwedstrijd tegen Noorwegen experimenteerde Koeman zelfs met Teun Koopmeiners op rechtsbuiten als naar binnen trekkende vleugelaanvaller. Met Summerville heeft Oranje weer een andere smaak binnen de selectie. Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond nog een oefenduel tegen Ecuador.