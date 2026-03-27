Droevig nieuws voor het Ierse voetbalicoon Roy Keane. De voormalig speler van onder meer Manchester United heeft zijn moeder verloren. Dat maakte 54-jarige oud-middenvelder deze week bekend.

Keane kwam van 1993 tot en met 2005 liefst 480 keer uit voor Manchester United en beleefde zo de gloriejaren van de club. Destijds waren The Red Devils de dominante ploeg in Engeland, ook pakte hij in 1999 de Champions League-titel mee. Tevens speelde hij 67 interlands voor Ierland.

Vredig

Zjin moeder Marie Keane is in het Marymount University Hospital and Hospice overleden in Cork, de geboorteplaats van Roy Keane. "Ze is vredig heengegaan, omringd door haar liefdevolle familie en in handen van de uitstekende artsen, verplegers en andere personeesleden", laat de familie weten.

Keane had een warme band met zijn moeder. In zijn jaren als topspeler en ook daarna als trainer en tv-persoonlijkheid keerde hij regelmatig terug naar Cork om haar op te zoeken. Op zijn socials heeft hij een foto gedeeld uit begin 2022, toen hij bij haar was. "De enige baas waarnaar ik luisterde", is zijn bijschrift.

Emoties

In Stick to Football sprak Keane vorig jaar ontroerende woorden uit over zijn ouders. Hij had toen recent spullen uit zijn actieve loopbaan bekeken, zoals artikelen en foto's. "Je maakt je zo druk over de ups en downs van je voetballoopbaan, maar als je dan na een pot in Wembley je ouders ziet, als je net een belangrijke wedstijd hebt gewonnen.." Hij kon de zin niet afmaken, want hij werd overmand door emoties.

Roy Keane crying at a picture of his mum and dad fully sent me… Those tears came from nowhere.



😭😭😭



Then he snapped back into character. 😂#TheOverlap #Mufc pic.twitter.com/9vVscLiDlt — Oor Roy (@OorRoy) August 21, 2025

Erik ten Hag

In de jaren dat Erik ten Hag trainer was van Manchester United, kreeg hij dikwijls de wind van voren in de media van Keane. Hij vroeg zich in oktober 2024 bijvoorbeeld hardop af wat de cultuur binnen de club nog voorstelt. De club had toen tegen Twente gelijkgespeeld met 1-1.

"Ik zou graag willen weten hoe de sfeer is op het trainingsveld. Wie legt er nog eisen op aan elkaar, wie ondersteunt de jonge spelers? Zijn de ervaren spelers bereid om de klus te klaren tegen een ploeg als Twente, in plaats van te zeggen dat zij het meer wilden?", vroeg Keane zich af.