Het Nederlands elftal kan volgens Marten de Roon in de toekomst serieus meedoen om de wereldtitel, maar daarvoor moet er eerst iets wezenlijks veranderen. De middenvelder, goed voor 42 interlands namens Oranje, wijst daarbij naar een factor die volgens hem doorslaggevend kan zijn op grote eindtoernooien.

De Roon weet waar hij over praat. Hij maakte met Oranje zowel het EK van 2021 als het WK van 2022 van dichtbij mee en zag hoe Nederland telkens net tekortkwam om echt door te stoten tot de finale. Volgens de routinier zit de grootste winst niet per se in kwaliteit, maar in de manier waarop het nationale team als geheel naar succes toewerkt.

Waar zit de grootste winst voor Oranje?

"De grootste stap voor het Nederlandse voetbal is het veranderen van de mentaliteit", stelt De Roon in gesprek met CBS Sports. Daarbij kijkt hij nadrukkelijk naar Zuid-Amerikaanse landen. "Waarom hebben zij het WK al meermaals gewonnen? Omdat zij erin geloven en passie en emotie in hun nationale team stoppen. Als we onze Nederlandse mentaliteit maar een klein beetje kunnen veranderen, dan hebben we meer kans."

Volgens De Roon draait het op een eindtoernooi bovendien niet alleen om de spelers die uiteindelijk minuten maken op het veld. Juist de kracht van de volledige selectie kan volgens hem doorslaggevend zijn als Oranje écht wil meedoen om de prijzen. "We moeten het als een groep doen. Ook al speel je geen minuut en ben je alleen maar belangrijk op de training. Als we die mentaliteit kunnen veranderen, dan is het mogelijk om het WK te winnen."

Ronald Koeman puzzelt richting WK

Daarmee raakt De Roon aan een thema dat ook binnen Oranje speelt. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder al aan dat hij richting het WK vooral wil bouwen aan een hechte selectie, waarin het groepsbelang centraal staat. Volgens de bondscoach moet iedere international bereid zijn zich in dienst te stellen van het team, ongeacht zijn rol of speeltijd.

Dat wordt extra zichtbaar door de situatie rond Crysencio Summerville. De vleugelaanvaller van West Ham United stond in de belangstelling van Koeman en leek in aanmerking te komen voor een oproep, maar liep recent een kuitblessure op. Daardoor lijkt hij de komende oefeninterlands te moeten missen en moet hij zijn mogelijke Oranje-debuut voorlopig uitstellen. De blessure komt op een ongelukkig moment voor de 24-jarige aanvaller, die juist sterk bezig was in Engeland en zich nadrukkelijk in de kijker speelde.