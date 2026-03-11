Tottenham Hotspur beleefde dinsdag een dramatische avond in de Champions League. De ploeg verloor met 5-2 van Atlético Madrid door een aantal grote blunders. Ook Micky van de Ven ging de fout in. Na afloop doet hij zijn verhaal.

De Engelse club stond na een kwartier al met 3-0 achter in eigen huis. De 22-jarige keeper Antonin Kinsky ging de fout in bij de eerste en derde tegentreffer en werd vervolgens gewisseld door trainer Igor Tudor. Van de Ven blunderde bij het tweede doelpunt van Atlético.

De Oranje-international gleed onderuitm waarna Antoine Griezmann scoorde. Bij Ziggo Sport sprak hij van een afschuwelijke wedstrijd. "Dit was verschrikkelijk, een doemscenario. Alles wat mis kon gaan, ging mis", aldus de verdediger.

'Dat gun je niemand'

"Iedereen glijdt weg, ik ook. Dat zijn momenten waar je niks aan kan doen", vervolgt hij. Ik kan ook moeilijk de schuld aan het veld geven." Daarna neemt hij het op voor Kinsky. "Voor onze keeper is het ook verschrikkelijk. Hij maakt zijn debuut en dat gun je niemand. Binnen vijftien minuten incasseer je doelpunten waar je eigenlijk niks aan kan doen. Dat is heel lastig."

Het hele seizoen van Tottenham Hotspur verloopt met tegenslagen. Vorige maand werd trainer Thomas Frank ontslagen en na de omstreden keeperswissel ligt ook Tudor onder vuur in Engeland. De ploeg staat momenteel zestiende in de Premier League en vecht tegen degradatie.

'Mentaal is het pittig'

"We krijgen klap na klap. Het is echt een verschrikkelijke periode, echt verschrikkelijk", zegt Van de Ven. "Mentaal is het pittig, maar het hoort bij het leven. We zien wel wat er gaat komen. Ik zit in ieder geval niet meer op mijn telefoon."

Van de Ven werd afgelopen week ook al het mikpunt van kritiek na de nederlaag tegen Crystal Palace in de Engelse competitie. Er werd in de Britse media gesproken van een 'oliedomme' Van de Ven en van 'ongekende stupiditeit'.