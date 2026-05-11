Curaçao is bij het WK voetbal 2026 de kleinste deelnemer, maar het eiland heeft momenteel wel de grootste problemen. Er is een strijd losgebarsten over wie bondscoach moet zijn: de afgetreden Dick Advocaat, die best terug wil keren, of zijn vervanger Fred Rutten. Uiteraard bemoeien ook media op Curaçao zich met de kwestie.

De 78-jarige Advocaat loodste het land, dat sinds 2010 onafhankelijk is en daarvoor deel uitmaakte van de Nederlandse Antillen, naar het WK voetbal, om vervolgens in februari van dit jaar afscheid te nemen van zijn functie. Dat deed Advocaat omdat zijn dochter ernstig ziek was.

Inmiddels is de gezondheidssituatie van de dochter van Advocaat stabiel en zien een aantal internationals en geldschieters de adviseur van Robin van Persie bij Feyenoord graag terugkeren bij Curaçao.

FFK

Reisorganisatie Corendon, die de voetbalbond van Curaçao sponsort, wil dat de weg vrij wordt gemaakt voor een terugkeer van Advocaat als bondscoach. De bond, FFK, voelt niets voor een snelle terugkeer van Advocaat. "Fred Rutten zal Curaçao als bondscoach vertegenwoordigen tijdens het WK", liet voorzitter Gilbert Martina vrijdag weten.

Het Antilliaans Dagblad, de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant voor Curaçao en Bonaire, vindt de kwestie belangrijk genoeg om er een hoofdredactioneel commentaar aan te wijden. Daarin staat dat de hommeles rond de bond 'niet goed en eigenlijk niet nodig' is.

DNA

In het stukje wordt het werk van Advocaat geprezen. "Een aantal sprekende punten op een rijtje: Dick Advocaat heeft circa twee jaar gefungeerd als trainer van het nationaal team. Hij heeft zijn strategie, doelstellingen, speltechnieken, speelformaties met de spelers besproken en aan ze weten over te brengen", aldus de krant.

Met Rutten is als persoon en trainer op zich niks mis, maar hij kan Advocaat niet zomaar vervangen. De redenering is: "Het is echter zeer sterk de vraag hoe iemand in drie maanden tijd zijn ideeën en spelaanpak kan overbrengen aan een team dat nog steeds in zijn DNA de filosofie en strategie van Advocaat heeft." Daarom luidt het advies voor Rutten om de eer aan zichzelf te houden.

Honden

En alhoewel spelers niet zouden moeten bepalen wie als bondscoach wordt aangesteld, is het ook onverstandig om hun wens zomaar ter zijde te schuiven. "Want met onwillige honden is het slecht hazen vangen; ofwel: met onwillige spelers is het slecht presteren (lees: scoren)", vindt de auteur.

Fred Rutten geeft dinsdag een persconferentie in Curaçao. Met Rutten op de bank verloor Curaçao in maart twee oefenduels met China (2-0) en Australië (5-1). Voor Curaçao begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland. Daarna volgen groepsduels met Ecuador en Ivoorkust.

